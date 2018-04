VIDEO / Momentul arestării șoferului care a intrat cu un vehicul în mulțime, în Toronto

Un bărbat a fost arestat, după ce a intrat cu o dubă în mai mulţi pietoni, în oraşul canadian Toronto. Iniţial, el a fugit de la locul faptei, însă a fost prins la scurt timp. Autorităţile nu au dat publicităţii, până în acest moment, mai multe detalii despre suspect.

Până la zece persoane au fost rănite, după ce o dubă a intrat pe trotuar şi a lovit mai mulţi pietoni, în oraşul canadian Toronto. Presa canadiană scrie că mai mulţi oameni au murit, însă autorităţile nu au anunţat încă bilanţul oficial.

Nu este clar nici dacă este vorba despre un act intenţionat, respectiv un act de natură teroristă, deşi martorii povestesc că şoferul a parcurs o distanţă considerabilă pe trotuar, înainte să abandoneze vehiculul şi să fugă.

Totodată, alţi martori îl descriu pe suspect drept “un bărbat din Orientul Mijlociu”. Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care acesta este reţinut.

Într-o înregistrare se vede cum bărbatul îndreaptă un obiect către un poliţist, înainte să-l arunce şi să fie reţinut.

Yonge and Finch suspect goes at police officer, van in background @CP24 @CityNews @globalnewsto @CBCToronto @CityNews @CTVToronto pic.twitter.com/ZqhTcjndBc

— Waqas (@waqas_mahmud) April 23, 2018