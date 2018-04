O dubă a intrat în mulțime în orașul canadian Toronto, mai multe persoane fiind rănite. Șoferul a reușit să fugă de la fața locului, fiind acum căutat de polițiști. În acest moment, nu este clar dacă incidentul este unul de natură teroristă.



UPDATE 21:51: Presa canadiană citează martori care susțin că șoferul era ”nervos, agresiv și părea a proveni din Orientul MIjlociu”.

De asemenea, alte informații spun că mașina cu care a intrat acesta în mulțime era închiriată, iar bărbatul a îndreptat un pisto spre polițiști înainte de a fi reținut.

UPDATE 21.33: Primul ministru Justin Trudeau a emis o scurtă declarație luni după-amiază ca răspuns la incident.

“Acum am aflat despre situația din Toronto acum. Inimile noastre sunt alături de oricine a fost afectat. În orele care urmează vom știi mai multe despre”, a transmis prmeierul canadian.

Între timp, presa canadiană vorbește despre patru morți și mai mulți răniți, dar informația nu a fost confirmată de autorități.

UPDATE 21.20: Poliția din Toronto a anunțat că șoferul mașinii care a intrat în mulțime a fost reținut.

Între opt și zece pietoni au fost loviți de vehicul, în timp ce se aflau pe trotuar, a anunțat poliția din orașul canadian. Incidentul a avut loc în jurul orei 16.00 – ora locală, în zona Yonge Street și Finch Avenue.

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 – 10 pedestrians struck further when I get it ^gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018