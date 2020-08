Alexander Taraikovsky, despre care poliția a spus că ar fi vrut să arunce un dispozitiv explozibil care i-a explodat în mână, iar martorii susțin că a fost împușcat mortal de forțele de ordine, apare în două secvențele video, filmate din unghiuri diferite.

Pe a doua filmare, se vede cum bărbatul de 34 de ani, îmbrăcat în tricou alb, se apropie de forțele de ordine, gesticulând, iar apoi se prăbușește la pământ.

❗️❗️❗️The moment Alexander Taraikovsky was killed by the police. The hero approached the police with his hands up — and they simply shot him for no reason at all.#Belarus pic.twitter.com/qZwUYjEuLd