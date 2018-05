Au trecut 32 de ani de când Dumitru Prunariu a devenit românul care a zburat în spațiul cosmic, performanță neegalată până acum. Și iată, un alt român, Nicholas Lupu, a ajuns pe Marte. A ajuns pe planeta roșie prin intermediul documentarului SF în care a jucat – Mars1001 – și care spune povestea unei întâmplări ce urmează să fie, prima expediție umană pe Marte, din 2033. O docu-dramă care vine la pachet cu o serie de inovații tehnice extraordinare și care schimbă fața filmelor clasice. „A fost filmat în 360 de grade cu 180 de grade pentru că se adresează virtual reality și fulldome video (360 de grade). Virtual reality are o rezoluție de 16K cu 8K, iar fulldome video are 8K, filmat pe o rezoluție de 8K. Și mie mi-au trebuit câteva ore bune și nenumărate cafele să înțeleg pentru că, spre deosebire de un film obișnuit unde camera este în fața ta și se filmează pentru flat screen sau 3D, aici în toată încăperea se filma. Nu aveai loc unde să te ascunzi. În momentul în care stăteam în cabină, alături de Otto, celălalt astronaut german și camera era în fața noastră și în primele ore a fost ciudat să ni se spună constant: vă filmăm în 360 de grade, nu există absolut nimic nici în față, nici în lateral, nici în podea, nici în spatele vostru care să nu se vadă”, povestește actorul român, la Interviurile Libertatea Live.

Nicholas Lupu a trăit un vis din copilărie, fiindcă fascinația pentru spațiul cosmic există la majoritatea puștilor. Nici nu-și închipuia că va lua parte la așa un proiect. Mai ales că în acest documentar apare și fiul astronautului Neil Armstrong, Rick. „Din păcate, nu am avut scene cu Rick Armstrong, scenele cu el au fost filmate în alt studio înainte de scenele noastre. Am văzut puțin din ce a filmat Rick Armstrong. A fost foarte emoționant în special pentru regizorul filmului care este un om pasionat pentru știință și Mars1001 este visul lui de când avea 15 ani. Ultima noastră zi de filmare a fost în special emoționantă pentru că în acel moment a putut spune că visul lui s-a realizat. A luptat foarte mult să îl aibă pe Rick Armstrong în producție, unde îl joacă pe el însuși, și asta a dat o notă cu atât mai puternică și mai profundă filmului care a fost oricum realizat în colaborare cu NASA, sub directa îndrumare, totul a fost editat de cei de la NASA ca să fie 100% cum se desfășoară o misiune reală”, mai explică Nicholas.



În film sunt șase astronauți și Nicholas joacă rolul rusului: „Eu l-am jucat pe Anatoli Nicolaev, de la agenția spațială rusească. Pentru această operațiune au ales șase astronauți care să reprezinte marile culturi, continentele lumii, practic ei reprezintă umanitatea. Și primul pas pe care îl face omul pe Marte. O replică care nu s-a mai auzit de mulți ani, mai ales că ne referim la 2033.”

Filmul vorbește despre un eveniment care nu s-a întâmplat încă, așa că scenariștii au gândit și o replică pentru momentul aterizării pe Marte care să fie la fel de puternică ca cea rostită de Neil Armstrong când a pășit pe Lună. Nicholas nu vrea să ne-o dezvăluie, o lasă pentru premiera filmului care va avea loc la Hamburg, Germania, în luna iunie.

Atenție! Se filmează în toată camera!

Filmarea a fost cu totul diferită decât pe un platou obișnuit. Toți actorii au repetat îndelung cele mai scurte scene. „Una din scenele cele mai challenging pentru noi a doua zi era când ieșeam, aterizasem pe Marte și ieșeam din rover, așa se cheamă acel vehicul care este construit special pentru aderența pe Marte. Eu ieșeam dintr-o parte a cabinei, el ieșea din alta și pentru a pune în SGI (silicon graphics incorporated), trebuia să fim unul lângă altul și fiecare să se rotească în anumite momente în jurul lui la 360 de grade, privirea să fie într-un fel… Erau multe elemente pe care a fost nevoie să le repetăm ore pentru a pune apoi elementele de actorie, scenariu, text și așa mai departe”, povestește actorul care joacă în documentarul „Mars1001”.

Pur și simplu, conceptul „în spatele camerelor” nu mai există, atunci când se filmează la 360 de grade. „Evident decorurile au fost construite în câteva luni, costumele au fost făcute în America de către un colaborator al NASA și cred că a lucrat la ele două luni jumătate. Fiecare element din cabine până în cel mai mic detaliu. Una din glumele care a rămas a fost că deși costumele erau foarte lungi, cu adidași, cu echipamentul, regizorul, Robin, fiind atât de împătimit și atât de pasionat pentru știință, dincolo de autenticul artistic al unui film, ne întreba dacă avem exact ciorapii pe care ni i-a dat și care erau inscripționați cu ISIS. Nu se vedea nimic, dar el ținea la fiecare detaliu”, glumește actorul.

Nicholas Lupu nu este doar un actor talentat, ci și cântăreț de operă. Te-ar putea face să fredonezi o zi întreagă, dacă îi asculți vreunul dintre clipurile de pe canalul său de youtube. A jucat alături de Tom Cruise în „Mission Imposible: Rogue Nation”, acum trei ani unde a putut combina pasiune pentru muzică cu cea pentru actorie, fiindcă a jucat rolul dirijorului Filarmonicii din Londra. Iar acum lucrează la un proiect de popopera. „Am cântat operă, operetă, musical, am cântat și pop. De multă vreme mi-am dorit să îmbin toate aceste lucruri, într-un show, în entertainment, în bucurie, în distracție la maximum, într-un spectacol în care se pot bucura și iubitorii de muzică clasică alături de cei care preferă pop și să aibă o seară fantastică”, povestește artistul.

Nicholas Lupu este soțul Roxanei Lupu, actrița care a jucat rolul Reginei Angliei într-un documentar de pe BBC. Au plecat împreună din România acum cinci ani, în Marea Britanie, dar au rămas legați de țară și vin frecvent pentru diferite proiecte de muzică și film.