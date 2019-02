Chiar dacă nu se știe încă numărul oamenilor care se aflau în bloc, presa din Turcia arată că 24 de apartamente din clădire erau locuite. Totodată, la parterul clădirii era și un magazin unde lucrau 25 de oameni, scrie CNN.

La fața locului au sosit mai multe echipaje de salvare și pompieri.

A multi storey building collapsed in Istanbul, Turkey, one confirmed dead, rescue efforts on to find other people, some 12 families were residing in the building pic.twitter.com/Xfo0vZVeIR

— Khalid khi (@khalid_pk) February 6, 2019