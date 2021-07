Gina Nicole Vlasek, cofondator al Campusului Kitty, a postat pe Facebook că o pisică neagră asemănătoare lui Binx a fost găsită joi seară lângă molozul clădirii Surfside și adusă la unitatea din apropiere a grupului din Miami Beach.

Un fost rezident al Champlain Towers South a vizitat Campusul Kitty vineri și a confirmat că felina îi aparținea, a spus Vlasek. „Suntem atât de recunoscători că putem ajuta într-un mod mic”, a scris Vlasek, potrivit ABCNews.

A missing cat named Binx was found near the rubble of the Surfside building and reunited with its owners, more than two weeks after the disaster, Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava said during a press briefing. https://t.co/fed8mLbAW2 pic.twitter.com/JwZ8p4MJBN

Motanul Binx și familia Gonzales locuiau în apartamentul 904. Angela Gonzales și fiica sa de 16 ani, Deven, au fost rănite grav și au fost printre primele victime extrase de salvatori dintre ruine. Egdar, soțul Angelei, este încă pe lista cu dispăruți.

Too good not to share. All of us in Miami just really needed this glimmer of life and resilience. May Binx the cat have eight more lives. https://t.co/hznqmvC64K