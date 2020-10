VIDEO | Silviu Mănăstire, moderator la B1 TV, infectat cu Covid-19: „Am o formă asimptomatică.” Săptămâna trecută l-a avut invitat pe Ludovic Orban

„Deocamdată am o formă asimptomatică, în afara de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid. Asimptomaticii transmit virusul și nu poți să îți dai seamă când l-ai luat. Recomandarea mea este să vă protejați și să respectați la sânge măsurile de protecție”, a declarat Silviu Mănăstire în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Mănăstire a intrat în direct în producţia de duminică seara şi a vorbit despre starea sa de sănătate.

„Nu am avut niciun simptom. Vineri dimineața am pierdut mirosul și gustul. Dacă vă pierdeți mirosul sau gustul, 90% aveți Covid. Când se întâmplă acest lucru, acea persoană trebuie să se izoleze, să se testeze și să aștepte testul. Eu am făcut și niște analize a doua zi pentru a vedea care este starea mea. Dacă starea se înrăutățește, atunci vor merge la spital, dar dacă rămâne așa voi sta în izolare și voi cere un tratament dacă va fi cazul și sper să mă însănătoșesc cât mai repede. Repet, indiciul pentru forma ușoară de covid este pierderea mirosului și gustului,” a mai precizat Silviu Mănăstire.

Ludovic Orban a fost invitat săptămâna trecută la emisiunea moderată de Silviu Mănăstire sursa foto: B1TV

De asemenea, Ludovic Orban este suspect de COVID. Premierul României, și-a anulat, luni, toate evenimentele după ce a participat zilele trecute la o emisiunea lui Silviu Mănăstire.



Citeşte şi:

Gabriela Firea, înainte de ședința PSD: “Dacă cineva îmi dorește capul, îl pun pe tipsie cu drag”

Pressone: Şeful Autorităţii Electorale Permanente a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat

Un bărbat din Maramureș a murit împușcat în timpul unei partide de vânătoare

PARTENERI - GSP.RO Florin Răducioiu a spus adevăratul motiv al divorțului de soția lui, după 23 de ani de relație

PARTENERI - PLAYTECH Copiii unui mare fotbalist român au ajuns să cerșească. Ce dramă trăiesc după moartea tatălui lor

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2020. Balanțele cauta asigurări cu insistență și ar fi bine să tempereze această tendință

Scoala9.ro Profesoară din Italia, care predă în România: ”Voi dați note pentru performanța educațională, dar noi avem note și pentru atenționări comportamentale”

Telekomsport Condiţia impusă de Clotilde Armand pentru ca Rapid să fie finanţată în continuare de Primăria Sectorului 1. Ce se întâmplă cu baza Pro Rapid