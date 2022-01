Nord-coreenii au înfruntat frigul pentru a intra în noul an cu un mare concert în aer liber și un spectacol de artificii în centrul orașului Phenian, vineri, potrivit unei transmisiuni în direct realizată de televiziunea de stat.

Evenimentul organizat de stat a avut loc în momentul în care adunările de Revelion au fost anulate în unele capitale importante din întreaga lume, din cauza noilor focare de COVID-19.

Spectacolul de la Phenian, desfășurat chiar dacă temperaturile au scăzut cu mult sub zero grade, a părut în mare măsură similar cu cele din anii precedenți, cântăreții de top ai țării lăudând liderul RPDC, Kim Jong Un, și s-a încheiat cu un spectacol de artificii pentru miile de locuitori ai Phenianului adunați în Piața Kim Il Sung.

A massive crowd attends the new year's fireworks display on Kim Il-Sung Square in North Korea's capital Pyongyang

Televiziunea Centrală din Coreea (KCTV) a prezentat imagini cu scena și oamenii din mulțime legănându-se, fluturând glowstick-uri și înregistrând cu smartphone-uri.

Toți participanții, cu excepția interpreților, au purtat măști, în conformitate cu politicile de stat menite să prevină potențiala răspândire a COVID-19. Autoritățile nord-coreene susțin că virusul nu a intrat niciodată în țară, dar că încă ar putea apărea, în orice moment.

Au dispărut însă din spectacol elemente din anii precedenți, cum ar fi un spectacol de lumini cu drone și dansatori care purtau costume mari de om de zăpadă.

De asemenea, KCTV nu a arătat mulțimea care numără invers până la miezul nopții și a organizat în schimb o ceremonie de ridicare a drapelului după ce ceasul a bătut ora 00:00, același format văzut în emisiunea de anul trecut. Anterior, televiziunea de stat a difuzat o numărătoare inversă sonoră pentru a începe anul 2022.

Pyongyang, North Korea rings in the New Year with a light show and fireworks display, as leader Kim Jong-un marks 10 years in power.