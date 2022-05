„La televiziunea de stat rusă, invitații discută nu numai despre ce ar fi nevoie pentru a distruge Statele Unite, ci și câți ucraineni trebuie să fie masacrați. Un parlamentar a venit cu o cifră: 2 milioane. Nimeni din studio nu a clipit sau obiectat, inclusiv gazda, care este el însuși membru al Dumei”, a scris Davies, alături de imaginile video capturate din timpul emisiunii.

On Russian state TV, they discuss not only what it would take to destroy the United States, but also how many Ukrainians have to be massacred. One lawmaker came up with a figure: 2 million. No one in the studio blinked or objected—including the host, who is himself a Duma member. pic.twitter.com/dqywGStxax