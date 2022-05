VIDEO. Zeci de arme puternice au ajuns în Ucraina. Au fost trase deja primele focuri

După cum a declarat oficialul american în timpul unei ședințe informative cu privire la situația de război, 110.000 din cele 184.000 de obuze de calibru 155 mm promise au fost, de asemenea, trimise în Ucraina.

Reprezentantul Pentagonului a precizat că peste 300 de soldați ucraineni au fost deja instruiți în utilizarea armelor și că instruirea altor 50 este în curs, adăugând că 13 loturi de echipamente militare au fost livrate Ucrainei din șapte țări în ultimele 24 de ore, inclusiv vehicule Humvee.

Luni, au apărut online primele videoclipuri care pretind că arată funcționarea obuzierelor pe linia frontului din Donbas.

„Unul dintre obuzierele M777 de 155 mm furnizate Ucrainei de către țările occidentale, tractat undeva în regiunea Odesa. Acestea sunt sisteme foarte capabile, cu o rază de acțiune de 40 km, combinate cu rachete ghidate prin GPS Excalibur – un total de 100 de astfel de obuziere au fost predate Ucrainei”. – a raportat Ucraina Weapon Tracker pe Twitter.

Mai multe obuziere de acest tip fuseseră trimise în Ucraina și de Australia, potrivit imaginilor de pe agențile foto.

Foto: Hepta

#Ukraine: One of the M777A2 155mm howitzers supplied by Western states to Ukraine seen being towed somewhere in #Odessa Oblast.

These are very capable systems with range of 40 km when used with Excalibur GPS-guided projectiles- 100 of these howitzer were donated to UA in total. pic.twitter.com/cLdyvoNEfO — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 8, 2022

