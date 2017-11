Și-a publicat prima caricatură în 1994, însă Gogu Neagoe, caricaturistul vedetelor, așa cum mai este numit, a început să traseze linii cu creionul pe blocul de desen încă de la grădiniță. Atunci le făcea portretele colegilor și educatoarei, iar acum realizează, în timp record, caricaturi la evenimente mondene, dar și particulare. Lucrările sale se vând cu sume cuprinse între 50 și 2.000 euro.

Gogu Neagoe este originar din Slatina și a descoperit că îi plac artele încă din copilărie, iar acum își folosește talentul său pentru a oferi participanților la evenimente private și mondene amintiri haioase, executându-le contra cost caricaturi. Pentru a avea cât mai mult succes, Gogu Neagoe se promovează intens pe rețelele de socializare.



Și cum organizatorii de evenimente își doresc să ofere invitaților lor amintiri inedite, Gogu Neagoe se bucură de mare succes.

În perioada sărbătorilor, cei mai mulți olteni își doresc să ofere apropiaților un cadou inedit, astfel că apelează la Gogu Neagoe pentru realizarea unei caricaturi. Pentru acest dar special, doritorii trebuie să scoată din buzunar între 50 și 2.000 euro, cele mai scumpe fiind cele color, realizate cu cărbuni și vopseluri speciale.

În anul 2004, Gogu Neagoe și-a dorit să facă ceva inedit în cariera sa, astfel că a intrat în Cartea Recordurilor realizând prin telefon 131 de caricaturi, bazându-se pe indicațiile interlocutorilor pentru realizarea lucrărilor.

Caricaturistul oltean a intrat din nou în Cartea Recordurilor după ce timp de patru ani a realizat caricaturi ale personalităților din politica internațională, imaginile fiind surprinse pe 12 role de film cinematografic, ce se întindeau pe doi kilometri și cu o greutate de peste trei tone. Gogu Neagoe este, din anul 2006, membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România, iar în 2008 a devenit membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice Unesco din Germania.

Pasiunea sa pentru desen și-a descoperit-o în copilărie, pe vremea grădiniței când obișnuia să își surprindă educatoarea cu portrete ale acesteia, dar și ale colegilor săi.

“La primul meu desen toată lumea a rămas surprinsă. Eram mic și foarte talentat, spunea lumea. Îmi plăcea să desenez și acea plăcere a rămas și după trecerea anilor. Când am realizat o reuniune cu colegii de grupă, am realizat o expoziție surpriză cu caricaturile colegilor mei. Au fost impresionați și eu am fost foarte bucuros că le-am putut oferi o astfel de bucurie”, a povestit caricaturistul oltean.