Bloggerul de parenting Alex Zamfir militează pentru educația sexuală în școli și crede că părinții care nu sunt de acord cu astfel de ore de informare, trebuie să aibă dreptul facă o cerere pentru a-și retrage copilul de la această disciplină. Legea aflată în dezbatere în Parlament spune exact invers: părinții care vor educație sexuală, să ceară expres acest lucru.

Acum există ore de educație sexuală doar în 5% dintre școlile românești. Iar lucrul acesta se vede la nivelul întregii societăți: România este fruntașă la numărul mamelor adolescente și la mortalitate infantilă, și toate arată cu degetul spre o singură cauză: lipsa acestei educații. Alex Zamfir este autorul blogului ”Cel mai bun tată” și realizator radio la Itsy Bitsy FM, unde a început o serie de emisiuni pe tema nevoii educației sexuale în școli.

115 ONG-uri susțin „legea inocenței copilăriei”, care spune, printre altele, că un profesor care face educație sexuală fără să aibă acordul părinților poate primi până la trei ani de închisoare.

Cealaltă tabără cere introducerea acestor ore la nivelul întregii țări. Și Alex Zamfir susține această idee: „Atunci când vorbim despre educație sexuală, cred că în primul rând ar trebui să auzim cuvântul educație, și nu sex. Așa cum îi învățăm pe copii să scrie sau să citească, cum îi învățăm matematică, educație financiară ca să știe cum să-și drămuiască banii, la fel cred că ar trebui să le vorbim despre educația sexuală, pentru că educația sexuală înseamnă mult mai mult decât sex, înseamnă să-i învățăm despre corpul propriu, să-i învățăm despre cum funcționează corpul, înseamnă să-i învățăm despre relații, despre intimitate, despre implicațiile emoționale și, sigur, să îi învățăm și despre sex. Toate studiile arată că acești copii care sunt expuși la educație sexuală, își vor începe viața sexuală mai târziu, își vor alege mai cu grijă partenerii și vor face sex mai sigur”, explică Alex Zamfir.

El crede că părinții trebuie să aibă libertatea să aleagă ce fac copiii lor la școală și să îi poată retrage dacă nu vor această oră, dar sistemul să nu funcționeze invers, așa cum propune „legea inocenței”, adică părinții care vor, să facă o cerere.

„Am crescut cu mitul că dacă te masturbezi, orbești”

„Specialiștii care ar putea preda educație sexuală ar face această educație conform vârstei. Și specialiștii care au făcut deja ore cu copii de diferite vârste pot spune oricui, inclusiv parlamentarilor români, că întrebările copiilor la orele de educație sexuală nu sunt despre sex, sunt despre cum funcționează corpul, pot să fie despre pubertate, despre menstruație, despre alte lucruri, dar nu despre sex. Ajung să fie despre sex când copiii intră în preadolescență și adolescență”, este argumentul bloggerului cu privire la îngrijorarea legată de pierderea inocenței celor mici.

Alex Zamfir face parte din generația în care orice discuție despre sex era un tabu. Așa că a aflat și el tot felul de mituri. „Unul dintre miturile care mă distrează pe mine foarte tare, unul din miturile generației mele, era că dacă te masturbezi, orbești. Acuma, dacă tot încercăm să detabuizăm subiectele, eu sunt dovada vie că nu este așa, adică am trecut și eu prin adolescență, ar fi fost foarte multe oportunități în care aș fi putut să orbesc, nu s-a întâmplat chestia asta, dar am învățat-o, trebuie să recunosc, cu teamă. Într-un proces sau activitate care mie mi se pare firească și care oricum ni se întâmplă tuturor, vorbesc de masturbare, până ajungem la sex, pe care o încercăm cu toții la un moment dat, s-o faci cu frică, mi se pare că pornești greșit în această experiență”, explică bărbatul.

Epoca „vei afla când vei crește mare” a apus

Băiatul lui de șapte ani are încredere să-l întrebe tot felul de lucruri. „Are foarte multe curiozități. Dar așa cum spunea și unul dintre specialiștii cu care am discutat la una dintre emisiunile pe care le facem la Itsy Bitsy, legate de educație sexuală, copiii vor întreba despre anumite subiecte, inclusiv despre subiecte pe care noi le considerăm tabu, așa cum vor întreba și despre tractoare. Astăzi, Mark ar putea să mă întrebe despre un tractor, mâine ar putea să mă întrebe despre cum se fac copiii și mâine ar putea să mă întrebe de ce ninge, că mai este o săptămână și vine 1 martie, și el știe că primăvara ar trebui să fie frumos și soare. Dacă le răspundem corect la aceste întrebări și nu ne rușinăm de ele, pentru că rușinea este a noastră, nu a copiilor – ăsta e un lucru foarte important de menționat, cred eu -, ei vor trece peste și vor fi: «Aaa, ok, așa se fac copiii, să mergem mai departe»”, mai spune Alex.

Când nu știe să răspundă la întrebări, își ia copilul de mână și caută împreună răspunsul în cărți sau pe site-uri sigure de pe internet. Dar descoperă împreună. Crede că vremea replicii „o să afli tu când o să crești mare” ar trebui să apună. Mai ales în contextul statisticilor alarmante. Una dintre ele este că avem o rată mai mare a nașterilor în adolescență decât în nouă țări africane.

INTERVIUL INTEGRAL ÎL PUTEȚI VIZIONA AICI: