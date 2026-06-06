O furtună de câteva minute a făcut ravagii, sâmbătă, 6 iunie 2026, în Pantelimon, județul Ilfov, unde a plouat în ultimele zile cât pentru 2 luni. Alerta de cod portocaliu a adus fenomene meteo extreme în mai multe localități din Ilfov. Voluntari, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos și Dobroești au fost lovite de o vijelie puternică, însoțită de grindină și descărcări electrice.

Ploi și vijelii s-au înregistrat și 11 localități din Mehedinți. Meteorologii au emis cod galben pentru localitățile; Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Breznița-Ocol, Izvoru Bârzii, Șișești, Malovăț, Ilovăț, Ilovița, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu.

Trafic rutier îngreunat pe DN10

Din cauza ploilor abundente din ultima perioadă, traficul rutier pe DN 10, în zona localităților Nehoiașu și Colțu Pietrei, se desfășoară cu dificultate, a informat, sâmbătă, DRDP Buzău.

Pe anumite porțiuni, pe carosabil s-au acumulat cantități însemnate de apă și aluviuni (mâl, pietre, crengi) aduse de pe versanți.

„Echipele de drumari sunt deja la fața locului și acționează de urgență cu utilaje pentru curățarea carosabilului și redeschiderea traficului în condiții normale. Cu toate acestea, intervenția este îngreunată de condițiile meteo”, au transmis reprezentanții instituției într-un mesaj postat pe Facebook.

Probleme din cauza vremii nefavorabile s-au înregistrat și în județul Cluj, în comuna Mărișel.

Șuvoaie de străzi la Constanța

Și la Constanța, o rupere de nori a adus șuvoaie de apă în timp record. În localitatea Lipnița, străzile s-au transformat în adevărate râuri după ce s-au înregistrat precipitații de peste 50 l/mp.

Sute de localități afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 6 iunie 2026, un cod portocaliu de vijelii pentru mai multe localităţi din țară. Totodată, ANM a instituit un cod galben de instabilitate atmosferică pentru aproape toată ţara, începând de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 23.00.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ploi puternice la Focșani. Foto: Facebook /Meteoplus.

Trafic rutier îngreunat pe DN10. Foto: Facebook/DRDP Buzău.

Probleme din cauza vremii nefavorabile s-au înregistrat și în județul Cluj. Foto: Facebook/Meteoplus.

Alerta avertizează asupra ploilor torenţiale, descărcărilor electrice şi intensificărilor de vânt, afectând în special Moldova şi cea mai mare parte a Transilvaniei.

Mai mult decât atât, de sâmbătă, ora 23.00, până duminică, ora 8.00, rămâne în vigoare un alt cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. În aceeaşi zi, în intervalul 12.00-21.00, o nouă avertizare cod galben va afecta Carpaţii Orientali, precum şi jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, potrivit informaţiilor furnizate de ANM.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE