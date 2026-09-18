Viktor Orbán, 63 de ani, a revenit în sediul Fidesz de pe strada Lendvay din Budapesta, construit inițial de un negustor de covoare, a informat Blikk. Fostul premier consideră clădirea un loc simbolic.

Viktor Orbán , fostul prim-ministru al Ungariei, s-a mutat, după 16 ani, în sediul Fidesz din strada Lendvay, un imobil istoric, care servește ca sediu central al partidului încă de la începuturile sale.

Orbán a dezvăluit detalii despre revenirea sa în această clădire cu o istorie zbuciumată, considerată acum un refugiu personal și politic.

O reîntoarcere simbolică

Clădirea din strada Lendvay, construită inițial de un comerciant de covoare, a fost ulterior folosită de regimul Kádár ca sediu al Biroului de Afaceri Ecleziastice de Stat, o instituție care suprima și oprima bisericile din Ungaria.

După căderea regimului comunist, imobilul a fost repartizat partidului Fidesz, devenind un simbol al continuității, spune Orbán: „Sunt mândru că nu am abandonat această clădire, a rămas cu noi de-a lungul vremurilor bune și rele. Este locul Fidesz și va rămâne așa”.

Deși inițial clădirea nu i-a lăsat o impresie prea bună, Orbán mărturisește că a ajuns să o îndrăgească. „Când am preluat-o, nu ne-am simțit bine aici. Palatul, scările din lemn, acoperișul de sticlă, părea prea elegant pentru niște tineri entuziasmați care voiau să construiască viitorul Ungariei”, a spus acesta.

Totuși, cu timpul, locul a devenit pentru el un „cămin sigur”, unde se poate retrage pentru a se regăsi și pentru a-și reîncărca energia.

„Clădirea îmi oferă sprijin, mă înconjoară și mă încurajează. Este un loc bun pentru mine”.

Orbán a dezvăluit și câteva detalii interesante despre clădire, inclusiv faptul că au fost descoperite seifuri vechi și corespondențe din perioada comunistă.

„Beelzebub nu vine aici, evită locul”

„Am organizat o mică rugăciune comună aici în anul în care am preluat-o. I-am invitat pe reprezentanții bisericilor, bisericile mici ale schismaticilor, și am spus o rugăciune comună pentru a scăpa cumva clădirea de rău. Cred că am reușit, Beelzebub nu vine aici, evită locul”, a explicat fostul lider de la Budapesta.

Beelzebub este numele unuia din cei șapte prinți ai iadului, un nume derivat din Ba‘al Zebûb, Ba‘al Zəbûb sau Ba‘al Zəvûv, adică „Stăpânul muștelor”, o zeitate semită venerată în orașul filistean Ekron.

De asemenea, biroul său a rămas aproape neschimbat față de acum 16 ani, cu aceleași mobilier, fotografii de familie și cărți care îi conferă un aer nostalgic.

Loc de „reconstrucție”

În ciuda eșecului electoral recent, Orbán consideră că „Lendvay utca” simbolizează un nou început, unde poate „reconstrui” partidul și pregăti terenul pentru viitor.

„După o astfel de înfrângere, oamenii au nevoie de noi mai mult ca niciodată”, a mai spus politicianul.

Înfrângerea electorală „cutremurătoare”

Orbán a discutat despre provocările pe care le întâmpină partidul după o înfrângere electorală considerată „cutremurătoare”; „Este extrem de dificil să insufli din nou viață unei comunități după o astfel de pierdere. Este ca după o bătălie pierdută: mai întâi curățăm ruinele, bandajăm răniții și ne reorganizăm. Doar apoi putem face planuri pentru viitor”.