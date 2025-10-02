Orban a numit principalele amenințări la adresa Europei

În timp ce prim-ministrul polonez Donald Tusk discuta cu un grup de jurnaliști polonezi, unul dintre aceștia a decis să-i strige o întrebare în engleză lui Orban, care vorbea cu reporterii maghiari în apropiere, potrivit The Guardian.

„Cine reprezintă principala amenințare la adresa Europei?”, a strigat jurnalistul, așteptând un comentariu din partea politicianului maghiar.

Orban s-a îndreptat spre grupul polonez, iar Donald Tusk, care stătea lângă el, i-a spus: „Este o provocare”.

Cu toate acestea, Viktor Orban a rămas calm și a răspuns: „Adevăratul pericol? Stagnarea economică și pierderea competitivității”, a declarat premierul ungar.

Donald Tusk i Viktor Orban w rozmowie z dziennikarzami. Warto odnotować ⤵️ pic.twitter.com/nk6UfZRBD1 — Damian Cygan (@DamianCygan) October 2, 2025

Premierul Ungariei spune că UE este mai puternică decât Rusia

„Nu Rusia?”, l-a întrebat reprezentantul presei pe politicianul maghiar.

„Suntem mai puternici decât Rusia. Faceți câteva comparații și bazați-vă opinia pe fapte. Avem peste 400 de milioane de locuitori, Rusia are 130 și ceva. Uitați-vă la PIB-ul european, este (mare n.r.) așa. Rusia este (mică n.r.) așa. Noi, cei 27, cheltuim împreună mai mult pe cheltuieli militare decât rușii. Deci, de ce ne este frică? Suntem mai puternici decât ei”, a precizat Orban.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Întrebarea este dacă avem conducerea necesară pentru a ne uni și a ne apăra interesele împreună. Asta ar trebui să facem oricum”, a adăugat el.

Premierul Ungariei se opune aderării Ucrainei la UE

Reuniunea informală de la Copenhaga a reunit liderii statelor membre pentru discuții privind securitatea europeană și perspectiva aderării Ucrainei la UE.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a susținut că Bruxelles-ul vrea să meargă la război. Acesta și-a reafirmat opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și față de sprijinul militar pentru Kiev.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă sunt propuneri evidente pro-război. Vor să dea fondurile UE Ucrainei. Vor să accelereze aderarea Ucrainei prin tot felul de trucuri juridice. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată limpede că bruxellezii vor să meargă la război”, a scris Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook.