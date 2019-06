„Eu cred că normalitatea este cooperarea interinstituţională. Şi încă de la preluarea mandatului am spus că din partea premierului României există toată deschiderea de a avea cooperare, de a conlucra atât cu Administraţia Prezidenţială, cât şi cu Parlamentul României pe obiectivele importante pentru ţară.

Şi cred că acest lucru este important, pentru că, dincolo de lupta politică, România are obiective în care are nevoie să existe această cooperare. Preşedinţia rotativă în care, este adevărat, nu prea am cooperat, dar avem o Preşedinţie de succes.

Avem obiective, să cooperăm, să avem o poziţie de ţară, sper în cel mai scurt timp, referitoare la Republica Moldova. Trebuie să fie, o să vorbesc şi cu Ministerul de Externe, o să vorbesc şi la Administraţia Prezidenţială, cu domnul preşedinte, aici nu cred că trebuie să avem o poziţionare faţă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova a premierului, a preşedintelui, a Ministerului Afacerilor Externe, cred că trebuie să venim cu poziţia României. Şi cred că pot fi mult mai multe lucruri în care avem nevoie de această cooperare interinstituţională” a declarat Viorica Dăncilă, luni, la TVR1.



VIDEO | MAE susține că declarațiile lui Meleșcanu privind Guvernul Maiei Sandu au fost scoase din context





