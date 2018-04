Viorica Dăncilă nu demisionează, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, să își dea demisia din funcția de premier al României. Premierul a spus că s-a simțit jignită de aprecierile și modul de jignire al președintelui.

„Categoric nu îmi dau demisia. Atâta timp cât am sprijinul coaliției de guvernare. Declarația președintelui nu își avea rostul acum și cred că acest mod de lucru poate duce la o slăbire a încrederii pe plan extern. Aprecierile și modul de exprimare al președintelui m-au jignit și de aceea nu am mers azi la Cotroceni”, a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.

„Am încercat să îi spun că nu merg la Cotroceni. Am sunat azi, mi s-a spus că nu poate răspunde. Am comunicat că nu o să mă prezint. Am sperat că o să sune și o să discutăm. Iohannis mă chema ca să mă certe ca pe un elev”, a mai spus Dăncilă, legat de întâlnirea de astăzi de la Palatul Cotroceni, care nu a mai avut loc.

Premierul a spus că a mers în Israel pentru a discuta acorduri pe dezvoltare economică între România și Israel. Vizita cu premierul israealian s-a axat mai mult pe componenta economică, a spus aceasta.

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, la Palatul Cotroceni, că retrage încrederea acordată premierului Viorica Dăncilă și solicită public demisia acesteia.