Viorica Dăncilă s-a cazat la Trump Hotel în Washington, dezvăluie postul public de radio din New York

Jurnaliștii americani Ilya Marritz, Justin Elliott și Zach Everson scriu că șederea premierului român la Trump International Hotel „furnizează ultima dovadă că organizația lui Trump continuă să facă afaceri cu oficiali străini”. „Asemenea plăți ar putea încălca prevederile constituționale anti-corupție, care interzic președintelui să accepte cadouri sau „recompense” din partea guvernelor străine”, mai scriu jurnaliștii americani.

WNYC publică și o fotografie despre care autorii spun că a fost făcută vineri seară și în care Viorica Dăncilă a fost surprinsă în holul hotelului. „Și-a făcut drum spre unul din lifturile din clădire, care funcționează cu cardurile de la camerele oaspeților”, explică jurnaliștii, care mai precizează că premierul a mai fost văzut în hotel duminică, intrând într-un lift, puțin după ora locală 18:00.

NEW THING: Romanian PM stayed at Trump hotel in DC over the weekend. She's the first international leader to book a room there in over a year. Possible emoluments problem.

My latest, w/ @JustinElliott & @Z_Everson https://t.co/t45koZwMH6

— Ilya Marritz (@ilyamarritz) March 25, 2019