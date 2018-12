Premierul spune că nu se aștepta să fie jignită de către președintele Klaus Iohannis.

„Este nevoie de cooperare, mai ales pe domeniul instituțional. Nu mă așteptam din partea președintelui României să jignească primul ministru care este o femeie. A vorbit foarte urât despre o persoană. Cred că acest lucru nu caracterizează poporul român. Nu mă aşteptam din partea preşedintelui României să jignească premierul României, mai ales că e o femeie. (…) Sunt un om puternic, pornesc de la proverbul că ceea ce nu te omoară te face mai puternic. În primele zile am fost dezamăgită. Au fost atacuri la persoană, la coafură, lucruri pe care nu le accept. Aceste lucruri au creat o anumită solidaritate între toate femeile. Nu poţi să vorbeşti despre o femeie că se îmbracă într-un anumit fel, că se machiază într-un anumit fel şi să faci din asta cauza unor atacuri”, a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.

Totodată, ea a spus că regretă greşelile făcute, însă a precizat că s-au datorat emoţiilor, dar şi faptului că nu face parte din categoria „politicienilor roboţi”.

„Venind din alt mediu, starea de emoţie, am avut aceste greşeli, dar a greşi este omenesc. Nu sunt importante greşelile de exprimare pe care le-am avut şi le recunosc, pe care le regret. Cred că este important când greşeşti faţă de oameni şi acest lucru nu mi l-aş putea ierta şi cred că acest lucru nu mi l-ar ierta oamenii. (…) Eu cred că nu trebuie să mai avem politicieni robot, oameni care nu empatizează, oameni care nu simt simpatie pentru oameni, oameni care nu iubesc oamenii”, a mai spus premierul.

„Mărturisesc că nu a fost uşor să auzi lucruri pe care nu le ştiai despre tine, nu a fost uşor să suporţi atacurile la persoană, o plângere pentru înaltă trădare. Am demonstrat că binele învinge răul. Am demonstrat acest lucru, nu singură, am avut alături partidul şi colegii din Guvernul României. Personal nu am avut un astfel de moment (în care să fi fost ameninţată -n.r.), dar nu mi-a plăcut ceea ce am văzut. Cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă maturitate. Au existat întotdeauna ambiţii politice, dar anul acesta au depăşit limitele. Acum s-a schimbat modul de abordare, vedem violenţa verbală, chiar şi fizică, iar acest lucru nu este normal. Democraţia nu presupune acest lucru”, a mai spus premierul Dăncilă la România TV.

Citește și: Tsunami devastator în Indonezia. Peste 220 de persoane au murit și alte sute au fost rănite / FOTO&VIDEO