Viorica Dăncilă spune că vrea un preşedinte al României de la PSD. Ce i-a răspuns Dragnea

Dăncilă a susţinut un discurs, în cadrul Conferinţei judeţene, pentru alegerea unei noi conduceri a PSD Botoşani. Ea a spus, la final, că doreşte un preşedinte al României de la PSD.”Vă doresc să aveți succes. Îmi doresc să aveți încredere și îmi doresc ca împreună să mergem la guvernare până-n 2020, iar în primul rând în 2019 să câștigăm alegerile europarlamentare și să avem președintele României un președinte PSD”, a spus Viorica Dăncilă la conferința de alegeri PSD Botoșani.

În replică, preşedintele PSD a spus că în toate organizaţiile în care a mers i s-a cerut să candideze la alegerile prezidenţiale din această toamnă.

”După 26 mai vom avea o discuție în partid pentru a vedea care este cea mai bună alegere pentru câștigarea alegerilor de către Alianța PSD-ALDE”, a spus Dragnea.

Viorica Dăncilă a spus, la Botoşani, că a fost cel mai atacat premier, de la Revoluţie.

„Nu-mi este ușor. Cred că am fost cel mai atacat prim-ministru după 1989, dar nu am făcut și nici nu o să fac vreun pas înapoi, pentru că am o datorie față de cetățenii acestei țări. Am o datorie față de țara mea, am o datorie față de cei care ne-au acordat această încredere, mă refer la domnul președinte Liviu Dragnea, mă refer la conducerea partidului”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a continuat: „Noi am învățat de-a lungul timpului să conjugăm verbul „a construi”. Împreună cu dvs am pus cărămidă cu cărămidă. Au venit alții și au conjugat verbul „a demola”. Au dărâmat, am luat-o iar de la capăt. România și românii nu-și mai permit experiențe”.

Organizaţiile judeţene, mesaje la unison privind susţinerea lui Dragnea pentru prezidenţiale

Şi în urmă cu o zi, preşedintelui PSD Liviu Dragnea i s-a cerut să candideze la alegerile prezidenţiale.

Președintele interimar al PSD Suceava, Ion Stan, i-a cerut lui Liviu Dragnea să intre în competiţia pentru Palatul Cotroceni.

”Astăzi vă rugăm să ne spuneți că v-ați decis să fiți candidatul nostru la Președinția României”, i-a cerut Ion Stan, liderul PSD Suceava, în uralele celor din sală.

Liderul PSD a evitat să îi răspundă edilului care îi ceruse să candideze la alegerile prezidenţiale. ”O să vă răspund când e momentul dacă voi candida, dar haideți să ne concentrăm pe alegerile europarlamentare. Nu are de ce să vă fie frică, că nu are de ce să aveți vreo ezitare. Lupta noastră e lupta pentru adevăr”, a spus Liviu Dragnea.

Ce spunea Dragnea la Craiova, despre candidatura la prezidenţiale: „Dacă o să am posibilitatea fizic, ne mai gândim!”

În urmă cu o săptămân, la mitingul PSD de la Craiova, liderul PSD Liviu Dragnea spunea, întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale că dacă o să aibă posibilitatea fizic se va mai gândi.

„Dacă o să am posibilitatea fizic, ne mai gândim. Acum am (posibilitatea fizic – n.r.). Acum sunt liber, sunt cu voi”, spunea Liviu Dragnea.

Citeşte şi:

Liviu Dragnea, întâmpinat de protestatari la Botoșani. Premierul Viorica Dăncilă i s-a alăturat în turneul din Moldova

Citește mai multe despre Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă pe Libertatea.