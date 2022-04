Visul de a merge a lui Mihăiță, țintuit în scaunul cu rotile, se poate împlini. Copilul, bolnav de amiotrofie spinală musculară, are nevoie de 2.400.000 de dolari pentru un tratament adus din SUA

Pentru Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, fiecare zi scursă înseamnă chin și suferință adunate în mii de ore de gimnastică medicală și terapii. Dar mai înseamnă și o uriașă speranță – a cărei flacără nu s-a stins nici măcar o clipă de când s-a îmbolnăvit -, că momentul în care va putea păși iar singur, fără ajutorul mamei sau al echipamentelor medicale, este din ce în ce mai aproape. Însă pentru a putea învinge maladia care l-a țintuit în scaunul cu rotile și i-a furat mersul, Mihăiță, 4 ani, are nevoie de un tratament genetic adus din SUA, un soi de vaccin cu administrare unică și ce costă, cu tot cu taxe de transport, 2.400.000 de dolari.

Firește, lupta cu îngrozitoarea boală care de doi ani și jumătate l-a țintuit în scaunul cu rotile – amiotrofia spinală musculară de tip 2 -, este departe de a fi încheiată. Pentru a putea redescoperi bucuria de a merge, Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România, trebuie neapărat să primească un tratament genetic, sunt de părere specialiștii care-l tratează. Este vorba de un soi de vaccin, administrat în doză unică, un medicament inovator ce poate fi adus din SUA. O singură fiolă costă, cu taxe de transport, 2.400.000 de euro, bani pe care părinții copilașului în vârstă de 4 ani nu au cum să-i strângă fără ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor.

„Este o sumă extrem de mare, la care nici nu am fi visat fără să fim ajutați de oamenii cu suflet și de fundații. Prin campanii umanitare, prin donații, am reușit să strângem o mare parte din cei 2.400.000 de dolari necesari pentru acel vaccin. Suntem extrem de aproape, ne mai lipsesc câteva sute de mii de dolari. Este tot o sumă uriașă pentru noi, dar sperăm că oameni cu inimă mare vor continua să ne fie aproape până când în contul copilașului nostru vor fi toți banii necesari pentru tratamentul genetic. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost aproape și mă rog la bunul Dumnezeu să reușim, ca și până acum. Mihăiță are dreptul la o viață normală și sper, cu ajutorul oamenilor, să pot să i-o ofer!”, este apelul disperat al mamei lui Mihăiță.