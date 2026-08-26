De ce au fost anulate interviurile pentru obținerea vizei în SUA

Pentru a pune în aplicare noile directive, programările deja stabilite pentru interviurile de viză au fost anulate. Explicația oficială a Departamentului de Stat este că ofițerii consulari au nevoie de o „pregătire aprofundată” pentru a se asigura că sunt pe deplin echipați să evalueze fiecare solicitant de viză în mod cuprinzător și consecvent, ținând cont de noile criterii referitoare la capacitatea imigranților de a se întreține financiar.

Conform publicației Financial Times, persoanele care aveau deja interviuri programate la ambasade au primit e-mailuri prin care au fost anunțate că întâlnirile lor au fost anulate, urmând să primească ulterior informații despre o nouă dată la care se pot prezenta.

Restricții dure pentru imigranți și solicitanții de azil

Această decizie reprezintă doar o parte din eforturile președintelui Donald Trump de a schimba sistemul de imigrație din SUA. Săptămâna aceasta, administrația de la Washington a anunțat și planuri de a revoca vizele solicitanților de azil care au intrat inițial în Statele Unite cu vize de turism sau de afaceri. Până la 200.000 de persoane care solicită în prezent azil ar putea fi afectate, ceea ce ar reprezenta cea mai mare retragere în masă a vizelor din istoria SUA. Măsura este coordonată direct cu Departamentul pentru Securitate Internă (n.r. – Department of Homeland Security).

Pauza impusă procesării noilor vize de imigrare vine după o altă încercare a administrației Trump de a bloca cererile de viză pentru cetățenii din 75 de țări, pe motivul riscului ca aceștia să devină o „povară publică”. Acea decizie a fost recent anulată de un judecător federal, care a subliniat în motivarea sa că legile imigrației nu pot fi folosite pentru a justifica discriminarea. De asemenea, pe parcursul actualului mandat, procesul de obținere a vizei a devenit mai complex, incluzând verificarea istoricului de pe rețelele de socializare și costuri suplimentare pentru procesarea dosarelor.

Impactul imediat asupra celor care doresc să emigreze în Statele Unite

Noua suspendare creează deja obstacole semnificative pentru persoanele care au parcurs cu bună credință toți pașii legali ai unui proces birocratic complex, avertizează experții în legislația privind imigrația.

Brian Simmons, avocat în cadrul firmei de avocatură Fragomen din Washington, a explicat că mulți dintre solicitanții afectați de această pauză instituțională au cheltuit deja mii de dolari și și-au luat zile libere de la muncă pentru a călători și a participa la interviurile programate. Faptul că întâlnirile le-au fost anulate în ultimul moment, fără să existe deocamdată un calendar clar privind reprogramarea acestora, generează costuri suplimentare și un stres major pentru aplicanți.

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