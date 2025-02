Vlad Oprea contestase măsura controlului judiciar și faptul că i s-a interzis să-și exercite funcția de primar al orașului Sinaia.

Care au fost acuzațiile DNA

Vlad Oprea a fost acuzat de DNA de mai multe infracțiuni, printre care luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani.

Inițial, primarul PNL din Sinaia a fost reținut de DNA. Surse judiciare au spus că el i-a cerut patronului de la Nordis, Vladimir Ciorbă, și a și primit, o mită de aproape 240.000 euro pentru a înlesni obținerea documentației necesare construirii unui hotel. Ciorbă este cel care l-a reclamat apoi la DNA.

Vlad Oprea nu a fost însă arestat preventiv după reținerea de 24 de ore, ci a fost eliberat și pus sub control judiciar sub cauțiune. Liberalul a spus că nu a avut cei 600.000 de lei ceruți pentru cauțiune, dar a precizat că mama lui, care are 83 de ani, a garantat cu casa în care locuiește.

Totodată, Oprea a primit din partea DNA interdicția de a mai fi primar în Sinaia.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News