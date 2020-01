De Valentina Postelnicu,

El a spus că, dacă ne facem griji despre dreapta ar trebui să ne uităm la ultimele două runde de alegeri, şi la alegerile europarlamentare şi la cele prezidenţiale, unde scorul Alianţei USR-PLUS este mai mare decât scorul următoarelor trei partide, împreună.

Despre PNL care vrea candidat propriu la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu a spus că „nu există niciun sondaj care să arate că acest partid are cele mai mari şanse la alegerile locale”.

„PNL a făcut declaraţii politice, prin vocea preşedintelui şi a liderului PNL. Există o oarecare dinamică a unor alegeri, suntem în ianuarie, alegerile urmează pentru cinci luni, mai e ceva timp”, a spus el.

Voiculescu a spus că, în acest moment, candidatul USR-PLUS are şansele cele mai mari, la Primăria Capitalei.

„Ceea ce e clar este că candidatul Alianţei USR-PLUS are prima şansă în Capitală, conform sondajelor. În sondajul pe care noi l-am comandat, lucrurile arată foarte clar. Şi eu şi Nicuşor Dan, în cazul în care am fi desemnaţi candidaţi, am fi la 35 -36 la sută”, a mai declarat Vlad Voiculescu.





