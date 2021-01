﻿Dr. Vlădăreanu: „Apelăm să nu se facă excese împotriva femeilor gravide care vor să se vaccineze anti-COVID”

Nu există date că vaccinurile împotriva COVID-19 sunt contraindicate în sarcină. Femeile gravide ar trebui să fie lăsate să decidă dacă se vaccinează sau nu, după ce medicul le oferă, echilibrat, toate informaţiile ştiinţifice.

Aceasta este poziţia oficială a Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România, care citează Colegiul American al Ginecologilor şi le cere autorităţilor să se ferească de mesaje publice împotriva vaccinării gravidelor.

Dr. Radu Vlădăreanu

Reacţiile adverse la gravide sunt aceleaşi ca la populaţia generală, şi ca frecvenţă, şi ca intensitate. Decizia de a se vaccina sau nu trebuie să rămână a pacientei, după ce a primit toate informaţiile şi răspunsurile la întrebările ei din partea obstetricianului.

Radu Vlădăreanu, preşedintele Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România:

Împotriva mesajului „Nu vaccinăm gravidele”



El admite că nu există, până acum, date din studii, „dar nu există efect asupra fătului la niciun vaccin de până acum și nu va exista nici la acesta”, a declarat în completarea comunicatului.



Medicii de specialitate susțin că discuţia dintre ginecolog şi pacientă ar trebui să cuprindă şi aspecte precum gradul de expunere al gravidei la locul de muncă, la domiciliu precum și măsura în care îmbolnăvirea ei pune la risc membrii familiei, și mai ales dacă aceștia au comorbiditățile cunoscute pentru COVID-19.



SOGR cere şi nuanţarea mesajelor publice şi eliminarea unor mesaje precum „nu vaccinăm gravidele, nu este sigură vaccinarea la gravide etc.”.



Ca în orice relație autorități-medic-pacient, decizia e la pacient. Întotdeauna.

Dr. Radu Vlădăreanu:

Gravidele care fac COVID-19 au risc mai mare de boală severă decât celelalte femei



În mesajul său, pe care-l reproducem integral la finalul articolului, societatea oferă publicului un rezumat al datelor disponibile până în prezent, atât în ceea ce priveşte îmbolnăvirea COVID-19 la gravide, cât şi vaccinarea. Astfel:



Gravidele simptomatice cu boală COVID-19 sunt la un risc mai mare de a dezvolta forma severă decât femeile simptomatice COVID-19 care nu sunt gravide. Deși riscul absolut pentru forma severă COVID-19 este mic, există un risc mai mare de internare în ATI, de necesitate de suport ventilator, ECMO și deces la gravidele simptomatice COVID-19 față de femeile COVID-19 simptomatice negravide. Gravidele cu diabet, obezitate sunt la un risc și mai mare de boală COVID-19 formă severă decât gravidele fără aceste comorbidități.

Grupurile de experți internaționali (Colegiul American de Obstetrică şi Ginecologie – ACOG, CDC, JCVI – Comitetul britanic pentru imunizare şi vaccinare, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) sunt de acord că gravidele reprezintă o populație cu risc înalt, alături de pacienții cu cancer, obezitate, diabet, boli renale, cardiace, fibroză chistică, imunosupresie etc., toți dezvoltând forme severe de COVID-19; aceasta cu atât mai mult cu cât gravida are oricare dintre aceste afecţiuni.



Vaccinurile nu vor afecta fertilitatea, spun datele actuale



Cele două vaccinuri COVID-19 existente acum în România nu au fost testate pe gravide. De aceea nu există date specifice de siguranță pentru sarcină.



De altfel, studierea vaccinurilor, dar şi a potenţialelor tratamente pentru femeile gravide a fost o problemă încă de la începutul pandemiei, după cum arăta o analiză Libertatea în decembrie.

Trei sferturi din studiile clinice pentru găsirea unui tratament împotriva COVID-19 nu au cuprins şi femeile însărcinate. Autorii unui editorial din The Lancet Global Health avertizau, în decembrie, că această eliminare din studii va duce la riscuri privind eficienţa şi siguranţa unui potenţial tratament pentru femeile gravide, aflate oricum la risc crescut de a face o formă severă de COVID-19, dacă se infectează cu noul coronavirus.

Studiile DART (despre cum ar putea afecta vaccinul reproducerea) elaborate de Moderna, publicate în 4 decembrie 2020, arată lipsa oricăror efecte adverse asupra reproducerii și dezvoltării embrionare la șoarece. Studiile DART ale vaccinului Pfizer-BioNTech sunt așteptate în scurt timp, iar datele preliminare spun că vor arăta aceeași lipsă de efecte adverse asupra reproducerii.



Lipsesc datele pentru a indica o decizie absolută în sarcină



Ținând cont de mecanismul de acțiune al acestor vaccinuri și de rezultatele studiilor clinice de fază II și III, este de așteptat ca eficiența și siguranța vaccinurilor la gravide să fie aceleași ca în cazul femeilor negravide (ACOG, 2021).



Primele studii pe gravide ale vaccinurilor vor începe luna aceasta în Statele Unite. Momentan, există doar un lot foarte mic de femei (voluntare în studiile clinice) care au rămas gravide accidental pe parcursul administrării vaccinului. Datele acestora sunt urmărite, dar nu au fost încă finalizate.



Se așteaptă date de la cele 330.000 de gravide care lucrează în sistemul de sănătate SUA și care beneficiază de vaccinare prioritară în prezent. Estimările spun că majoritatea se vor vaccina.



Numeroase vaccinuri se administrează în timpul sarcinii de zeci de ani (cele care nu conțin virus viu atenuat). De exemplu: vaccinul gripal, vaccinul DTPa (diftero-tetanopertussis) sunt administrate în sarcină și nu au fost descrise efecte adverse la mamă sau la făt. Vaccinurile împotriva COVID-19 au îndeplinit aceleași standarde înalte de siguranță în procesul aprobării lor precum celelalte vaccinuri.



Ce spun recomandările Colegiului American de Obstetrică şi Ginecologie:



1. Nu există date că vaccinurile COVID-19 sunt contraindicate în sarcină. Gravidele trebuie să fie libere să decidă dacă se vaccinează sau nu.

2. Nu este necesară amânarea obținerii sarcinii după terminarea vaccinării cu ambele doze de vaccin.

3. Prin mecanismul lor de acțiune, se consideră că vaccinurile nu cresc riscul de infertilitate.

4. Dacă o femeie rămâne gravidă după prima doză, a două doză trebuie administrată conform protocolului.

5. Testul de sarcină nu este necesar înainte de administrarea vaccinului.

6. Vaccinul antigripal și vaccinul DTPa trebuie făcute în sarcină la interval de cel puţin 14 zile de la administrarea vaccinului COVID-19.

7. Imuoglobulina anti-D nu interferează cu răspunsul imun al vaccinului și trebuie făcută în continuare conform protocolului.

Ce spun recomandările Academiei pentru Medicina Alăptării – ABM:



1. Femeile care alăptează nu au fost incluse în studiile clinice, dar datele sugerează că vaccinul nu trece în lapte și în orice caz nu poate acționa asupra nou-născutului. Dacă vaccinul COVID-19 este înghițit și nu injectat intramuscular, este supus digestiei și inactivat imediat.

2. O femeie gravidă vaccinată COVID-19 în timpul sarcinii este foarte probabil să transmită anticorpi nou-născutului prin lapte și să îi ofere astfel acestuia o anumită imunitate, ce va fi crescută ulterior prin continuarea alăptării.



Ce spune Comitetul britanic privind vaccinarea şi imunizarea



1. Ca măsură de prevedere, nu este încă recomandată de rutină vaccinarea la gravide, din cauza lipsei de date. Cu toate acestea, este recomandat gravidelor clinic vulnerabile să discute opțiunea vaccinări cu medicul lor, deoarece comorbiditățile acestora le conferă un risc foarte crescut de a dezvolta complicații grave ale bolii COVID-19. De asemenea, gravidele care lucrează în sistemul medical sau de îngrijire socială trebuie să discute opțiunea vaccinării.

2. Nu există nici un risc cunoscut al vaccinării COVID-19 pentru femeile care alăptează.

3. Aceste recomandări se bazează pe situația de moment, până când datele clinice vor permite ca vaccinarea să fie recomandată de rutină tuturor gravidelor.



Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România spune că îşi va actualiza poziţia pe măsură ce vor fi disponibile noi date științifice.



„SOGR își exprimă convingerea că un vaccin eficient în pandemia COVID-19 trebuie să fie un vaccin care să poată fi administrat și gravidelor. Până atunci, ne dorim o comunicare corectă a informației adresată pacientelor din partea membrilor noștri și din partea autorităților”, spune prof. dr. Radu Vlădăreanu, preşedintele SOGR.



Esența este că „Apelăm să nu se facă excese împotriva femeilor gravide care vor să se vaccineze împotriva COVID”, a mai declarat el.



Pentru gravidele sau femeile care alăptează care aleg să nu se vaccineze, medicul trebuie să reamintească importanța prevenției îmbolnăvirii prin metodele foarte cunoscute: mască, distanțare socială, igienă.

PARTENERI - GSP.RO Benny Adegbuyi, declarație curajoasă despre Antonia: „Velea, să nu te superi pe mine!”

PARTENERI - PLAYTECH IREAL! Alina Pușcaș, agresată în public. A fost la un pas să sune Poliția. Ce i-a putut face o femeie

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2021. Gemenii încearcă marea cu degetul, zicând că nu au cum să strice ceva

Știrileprotv.ro Marijuana gratis pentru cei care se vaccinează. În ce țară va fi aplicat acest plan

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)