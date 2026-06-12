„Toată lumea își îndeplinește misiunea și toată lumea o face cu demnitate. În acest sens, aș dori să subliniez în mod special sarcina crucială pe care o îndeplinesc unitățile noastre de asalt”, a declarat Putin, citat de Kommersant, cu prilejul unei întâlniri cu presupuși participanți la invazia din Ucraina.

Dincolo de cifra de 700.000 de soldați mobilizați acum pe front, care nu este confirmată din surse independente, Vladimir Putin s-a folosit de eveniment pentru a transmite numeroase mesaje propagandistice în spiritul războiului informațional purtat de Kremlin atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Apel la unitate și patriotism în timp ce rușii vor oprirea războiului

Liderul autocrat de la Kremlin a declarat că atacurile cu drone ucrainene urmăresc să „afecteze” economia rusă și să „semene dezbinare” în Rusia, dar că aceste obiective „nu vor fi atinse”. El a recunoscut totuși că Rusia trebuie să-și consolideze sistemul de apărare antiaeriană.

Putin a reluat teza falsă despre cei „1.000 de ani de istorie neîntreruptă a statului rus”, care ar include, în viziunea lui de amator în istorie, atât Rusia Kieveană, cât și cei peste 200 de ani de invazie mongolă.

El a ținut să sublinieze că „unitatea și patriotismul” i-au ajutat pe ruși să „depășească toate dificultățile, să învingă dușmanii și să-și construiască țara” – de fapt, imperiul.

Acest apel la unitate și patriotism vine într-un context în care două treimi din ruși cer încetarea imediată a ostilităților și începerea negocierilor de pace cu Ucraina, la care se adaugă nemulțumirea față de întreruperile de internet și recesiunea economică, notează agenția de presă EFE.

Sfaturi pentru „dușmani”

Conștient de acest fapt, Vladimir Putin a susținut că regimul de la Moscova este pregătit pentru dialog, dar numai ținând cont de interesele naționale ale Rusiei și având în vedere perspectiva istorică, adică perspectiva istorică ideologică a Kremlinului.

Evident, Putin a reluat teza îndoielnică precum că el ar face război pentru că și-ar dori pace și a ținut să le transmită „un sfat dușmanilor”.

„Să nu lupte împotriva Rusiei. Să nu încerce niciodată să facă asta. Haideți să trăim în pace și să rezolvăm toate problemele prin negocieri”, a declarat liderul rus, deși nimeni nu a atacat Rusia și nu și-a manifestat vreodată intenția, în timp ce regimul de la Moscova a purtat războaie directe împotriva cecenilor, georgienilor și ucrainenilor de la instalarea lui Putin la Kremlin și s-a dedat în ultimii ani unor operațiuni hibride de amploare împotriva țărilor considerate „neprietenoase”.

Minciuni și teze îndoielnice reluate pentru a fi impuse ca „adevăruri”

Vladimir Putin a reluat totodată minciuna că nu el a declanșat războiul din Ucraina, deși el este cel care a anunțat – într-o înregistrare video difuzată pe 24 februarie 2024 – lansarea invaziei la scară largă sub pretextul unei „operațiuni militare speciale” care durează deja mai mult decât Primul Război Mondial.

Propagandistul Vladimir Soloviov a distribuit imediat tezele propagandistice reluate constant de Putin pentru a le impune ca „adevăr” și pentru a câștiga războiul prin distorsionarea minților oamenilor.

Acest teze false sau îndoielnice sunt: Rusia se confruntă practic de una singură cu întregul Occident colectiv; Rusia a încercat timp de opt ani să rezolve problema Donbasului în mod pașnic; nimeni nu va reuși să obțină o înfrângere strategică a Rusiei.

Amenințări cu intensificarea atacurilor aeriene în Ucraina

În plus, Putin le-a spus trupelor sale că Ziua Rusiei este ziua lor și a cerut ca străzi și școli din Rusia să fie numite după așa-ziși „eroi ruși” căzuți pe frontul din Ucraina.

El a mai spus că Guvernul rus se gândește cum să găsească locuri de muncă pentru un număr mare de veterani de război după încheierea agresiunii militare din Ucraina.

De asemenea, Putin și-a exprimat dorința ca Rusia să dezvolte drone cu inteligență artificială și să aibă o constelație de sateliți de internet mai bună decât Starlinkul lui Elon Musk.

În cele din urmă, liderul de la Kremlin a amenințat Ucraina cu intensificarea „loviturilor de ripostă”, pentru a o descuraja să atace obiective militare și industriale, prezentate de Putin drept „obiective civile”.

Sărbătoarea din acest an a Zilei Rusiei a fost marcată de un atac cu drone din partea Ucrainei, țară invadată de trupele ruse. Ministerul rus al Apărării susține că sistemele sale au doborât noaptea trecută 231 de drone în 15 regiuni ale Rusiei.

În acest context, autoritățile de la Moscova au anulat, pentru prima oară din 2003, concertul tradițional din Piața Roșie cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei.

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