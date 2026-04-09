Această decizie, luată într-o ședință cu ușile închise, oferă autorităților ruse un nou mecanism legal pentru a-i urmări penal pe cei care contribuie la activitatea organizaţiei, fac donaţii către ea sau distribuie materialele pe care le publică.

După şedinţă, Curtea Supremă a anunțat totodată interzicerea activităţilor organizaţiei Memorial în Rusia, cu efect imediat, pe motiv că „sunt în mod clar de natură antirusă şi vizează distrugerea fundamentelor de bază ale statalităţii ruse, încălcarea integrităţii sale teritoriale şi erodarea valorilor istorice, culturale, spirituale şi morale”.

Memorial, al cărei avocat nu a avut voie să participe la ședință, a condamnat decizia şi a dat asigurări că organizația îşi va continua activitatea din afara Rusiei.

„Această decizie ilegală marchează o nouă etapă a presiunii politice asupra societăţii civile din Rusia”, se arată într-un comunicat emis de Memorial.

Vladimir Putin este deranjat de divulgarea crimelor și a abuzurilor comise în numele statului rus

Organizația Memorial a fost fondată la sfârşitul deceniului 1980 – 1990 pentru a documenta represiunea politică din Uniunea Sovietică. Memorial a apărat libertatea de exprimare şi a înregistrat abuzurile asupra drepturilor omului începând cu epoca dictatorului sovietic Iosif Stalin până în prezent.

În decembrie 2021, cu două luni înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, autorităţile ruse au interzis două dintre organizaţiile emblematice ale Memorial pe motiv că activitățile acestora ar „justifica terorismul şi extremismul” – acuzaţii calificate drept absurde.

Cu toate acestea, Memorial și-a continuat activitățile, în principal din afara Rusiei, oferind sprijin celor peste 1.500 de deţinuţi politici din țară.

Hotărârea de joi vizează așa-numita „mişcare publică internaţională Memorial”.

Memorial dă asigură că va supraviețui regimului Putin

Memorial a precizat că nu există o astfel de organizaţie, dar că această denumire vagă a fost concepută în mod deliberat pentru a permite urmărirea penală a oricui se pronunţă cu privire la drepturile omului sau la crimele istorice comise de statul rus.

Organizaţia a promis că „va supravieţui regimului Putin şi va putea să se întoarcă în mod deschis în Rusia” într-o zi.

Organizația și-a avertizat susţinătorii din Rusia să nu doneze bani şi să nu-şi manifeste sprijinul pentru activităţile sale online după pronunţarea hotărârii de joi, pentru a evita atragerea atenţiei autorităţilor.â asupra lor.

Memorial a împărţit Premiul Nobel pentru Pace în 2022 cu activistul belarus Ales Bialiaţki şi Centrul Ucrainean pentru Libertăţi Civile – un premiu considerat pe scară largă ca o condamnare a invaziei ruse din Ucraina.

Liderul Memorial, Oleg Orlov, a fost condamnat la închisoare, în 2024, pentru „discreditarea forţelor armate” prin protestele sale față de războiul din Ucraina şi denunțarea fascismului instaurat în Rusia sub conducerea lui Vladimir Putin. Oleg Orlov a fost eliberat după câteva luni de detenție în cadrul unui schimb de deţinuţi convenit între SUA şi Rusia.

Anticipând hotărârea judecătorească de joi, Comitetul Nobel din Norvegia s-a declarat alarmat de cererea Ministerului Justiţiei din Rusia de a eticheta Memorial ca „mișcare extremistă”.

Percheziții la sediul ziarului Novaia Gazeta

În afară de Memorial, regimul de la Moscova a luat la țintă joi și publicația Novaia Gazeta. Sediul ziarului a fost percheziționt de polițiști într-o anchetă care vizează, potrivit presei de stat și de propagandă, „utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal” și pregătirea unor materiale „cu conținut negativ despre cetățenii ruși”. O sursă a declarat pentru agenția de presă de stat TASS că ziarul este investigat pentru legături cu Novaya Gazeta Europe și Comitetul Anti-război din Rusia.

Novaya Gazeta Europe a fost declarată o organizație „indezirabilă” în Rusia, iar Comitetul Anti-război – organizație „teroristă”.

Ziarul Novaia Gazeta a fost fondat în anul 1993 de către un grup de jurnaliști, printre care și Dmitri Muratov, care a devenit redactor-șef al publicației și a fost laureat al Premiul Nobel pentru Pace în 2021. La sfârșitul lunii martie 2022, ziarul și-a suspendat activitatea în urma unor presiuni exercitate de Roskomnadzor, agenția de stat responsabilă cu supravegherea şi cenzurarea reţelei informaţionale din Rusia. La cererea Roskomnadzor, ziarul a fost obligat să elimine reportajele publicate de jurnalista Elena Kostiucenko din Herson, care se afla atunci sub ocupația armatei ruse. Unii jurnaliști au părăsit Rusia și au fondat Novaya Gazeta Europe.

Jurnaliștii care au rămas în Rusia au lansat revista „Novaia Rasskaz-Gazeta”, al cărei website a fost blocat recent. În septembrie 2022, un tribunal din Moscova a revocat licența Novaia Gazeta la cererea Roskomnadzor. Licența Novaia Rasskaz-Gazeta a fost, de asemenea, revocată. Novaia Gazeta publică în prezent o revistă lunară, „Novaya Gazeta. Magazine”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE