Potrivit Aghenstvo, este pentru a treia oară consecutiv când Putin se afișează de Crăciunul pe rit vechi alături de așa-numiți veterani de război și ofițeri GRU. De data aceasta Kremlinul nu a menționat însă biserica aleasă pentru a-l expune pe Putin ca „om creștin”.

Aghenstvo a analizat imaginile și a constatat că Vladimir Putin a vizitat Biserica Marelui Mucenic Gheorghe cel Victorios, situată în baza Centrului Special Senej (Unitatea Militară 92154) din Solnecinogorsk, un oraș situat la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de Moscova. Centrul Special Senej este o unitate a GRU.

Pe lângă neprecizarea bisericii într-un comunicat pompos al Kremlinului, un alt element nou a fost faptul că Putin a ținut un scurt discurs în interiorul bisericii imediat după slujbă. În stilul retoricii patriarhului Kiril I, el a susținut că soldații ruși îndeplinesc „porunca Domnului”.

„Războinicii Rusiei au îndeplinit întotdeauna, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, această misiune de a apăra patria și poporul său, salvând patria și poporul său. În Rusia, oamenii și-au privit întotdeauna războinicii ca pe cei care, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, îndeplinesc această misiune sfântă”, a spus Putin în fața unor ofițeri, femei și copii puși în fața sa.

Vladimir Putin a asistat la slujbă alături de generalul-maior Aleksei Galkin, comandantul Centrului Special Senej. Născut la Cerkasî, Ucraina, generalul Galkin este considerat „erou” al Rusiei pentru implicarea sa în cel de-Al Doilea Război Cecen, când activa ca maior în cadrul unui grup de recunoaștere al GRU.

Alți participanți la slujbă au fost generalul-locotenent Aleksandr Matovnikov, comandantul Forțelor de Operațiuni Speciale ale Rusiei, colonelul Andrei Popov, membru al unității 92154, și colonelul Konstantin Maslianko.

Cel din urmă a activat până în 2017 în unitatea militară 45807, parte a GRU, și a fost implicat în plănuirea unui atac terorist în centrul Kievului în 2014 și a unui atentat cu bombă la un punct de control ucrainean de lângă Luhansk în 2015, sub coordonarea comandantului Forțelor de Operațiuni Speciale ale Rusiei de la acea vreme, Valeri Fliustikov, și a fostului bodyguard al lui Putin, Aleksei Diumin.

Unitatea 92154 a intrat în centrul atenției abia recent. Un ofițer al unității, Iuri Sizov, l-a manevrat pe un cetățean ucrainean să comită exploziile produse în noiembrie pe o linie de cale ferată din Polonia.

The Wall Street Journal a descoperit că Centrul Special Senej, parte a Departamentului de Sarcini Speciale al GRU, a efectuat operațiuni de sabotaj în Occident. Agențiile occidentale de informații au găsit urme ale implicării acestei unități în exploziile de colete de la instalațiile DHL din Europa și în plănuirea unei tentative de asasinare a directorului executiv al Rheinmetall.

