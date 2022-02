Conférence de presse du président Emmanuel Macron et du président Vladimir Poutine à l'issue de leur entretien de 5 heures au Kremlin à Moscou le 7 février 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage France's President Emmanuel Macron (L) and Russia's President Vladimir Putin give a joint press conference after a meeting at the Moscow Kremlin on february 7th 2022