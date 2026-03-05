Comisia Europeană (CE) urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă în vederea interzicerii definitive a importurilor de petrol din Rusia, după ce Uniunea Europeană a aprobat pe 26 ianuarie o interdicție generală asupra importurilor de gaze din Rusia.

Planul prevede eliminarea treptată a importurilor de gaz natural lichefiat (GNL) și a gazului natural din conducte, ceea ce ar duce la o încetare a importurilor până la sfârșitul anului 2027.

Având în vedere aceste măsuri și lovirea regimului de la Teheran, unde războiul a intrat în a șasea zi, Vladimir Putin a recunoscut că și-ar dori piețele aprovizionate cu gaze din Iran.

„Noi pieţe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem încă de acum livrările către piaţa europeană şi să ne îndreptăm către aceste pieţe emergente şi să intrăm pe ele”, i-a spus Vladimir Putin propagandistului său Pavel Zarubin, care realizează o emisiune săptămânală dedicată liderului de la Kremlin.

„Au apărut clienți dispuși să cumpere aceleași gaze naturale la prețuri mai mari, în acest caz din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, a închiderii Strâmtorii Ormuz și așa mai departe. Acest lucru este natural; nu există nicio agendă politică – doar afaceri”, a adăugat liderul rus, care a susținut până recent că ar fi un „partener strategic” de încredere al Republicii Islamice Iran.

„Nu este vorba despre o decizie, ci despre o reflecţie cu voce tare. Voi însărcina guvernul să examineze această problemă împreună cu întreprinderile noastre”, a insistat el.

Potrivit unor analiști, lovirea regimului din Iran îl îngrijorează pe Vladimir Putin, care se teme să nu aibă sfârșitul lui Ali Khamenei, dar îi oferă și potențiale beneficii.

Kremlinul a folosit în repetate rânduri gazele și petrolul ca instrumente de șantaj asupra Europei în speranța atingerii unor obiective geopolitice.

