O nouă analiză sugerează că Vladimir Putin pregătește măsuri pentru a trimite ruși pe front împotriva voinței lor.

În încercarea de a compensa pierderile de pe câmpul de luptă, Institute for the Study of War (ISW) consideră că Moscova a adoptat ieri un proiect de lege care acordă autorităților puterea de a „urmări penal rușii care critică mobilizările forțate ale rezerviștilor”.

Vicepreședintele comisiei ruse pentru securitate și combaterea corupției a declarat că obiectivul principal al acestui proiect este ca populația să ajungă să considere evitarea serviciului pentru „patria” rusă drept „inacceptabilă din punct de vedere social”.

Kremlinul a restricționat, de asemenea, în ultimele zile funcționarea aplicației de mesagerie Telegram, probabil pentru a controla fluxul de informații și a limita criticile la adresa efortului de război Rusia-Ucraina, potrivit ISW.

Think tankul susține că Kremlinul pregătește terenul pentru astfel de măsuri cel puțin din octombrie anul trecut.

„Putin urmărește probabil să folosească aceste mobilizări limitate pentru a menține nivelul pierderilor Rusiei și ritmul actual al operațiunilor ofensive – nu pentru a consolida semnificativ gruparea de forțe ruse care luptă în Ucraina și a duce pe front trupe suplimentare”, consideră Institutul pentru Studiul Războiului.

Iată însă ideea esențială: Vladimir Putin recurge la pregătirea unor noi mobilizări forțate ale rezerviștilor dintr-o poziție de slăbiciune, întrucât Rusia se pregătește probabil să compenseze epuizarea aproape completă, în 2026, a costisitorului său sistem de recrutare voluntară.

ISW mai arată că președintele rus încearcă de mult timp să mențină un echilibru între „pâine și arme” – adică între nevoile economiei civile și cele militare.

„Armata rusă trebuie, simultan, să-și mențină mecanismele de generare a forței pentru a înlocui, cel puțin, pierderile de pe câmpul de luptă”, se arată în raportul ISW.

„Oficialii ruși au indicat că rata de recrutare a Rusiei a fost abia suficientă pentru a înlocui pierderile lunare în mare parte din timpul războiului, însă capacitatea de a recruta voluntari pentru a lupta în Ucraina pare să încetinească”, mai estimează ISW.

Săptămâna trecută, Bloomberg a citat oficiali occidentali potrivit cărora Rusia ar fi înregistrat, în ianuarie 2026, cu aproximativ 9.000 mai multe pierderi pe câmpul de luptă decât a reușit să înlocuiască.

Dar, explică ISW, capacitatea armatei ruse de a-și înlocui pierderile este esențială pentru „teoria victoriei” a lui Putin, care se bazează pe presupunerea că armata rusă poate menține actualele sale progrese, chiar dacă lente și costisitoare, suficient de mult timp pentru a depăși capacitatea Ucrainei de a se apăra și disponibilitatea Occidentului de a continua să sprijine Kiev.

Kremlinul, adaugă analiza, încearcă probabil să forțeze Ucraina să „capituleze în fața cererilor pe care Rusia le susține de mult timp, cât mai curând posibil, pentru a-și atinge obiectivele de război fără a fi nevoită să facă sacrificii incomode”.