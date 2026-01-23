Câți bani are Rusia blocați în SUA

„Chiar înainte de a lua decizia privind participarea noastră la calitatea de membru al Consiliului sau la activitatea sa, având în vedere relația specială a Rusiei cu poporul palestinian, cred că am putea transfera un miliard de dolari către Consiliul Păcii din activele rusești înghețate sub administrația americană precedentă”, a declarat Putin.

Putin a mai adăugat că restul fondurilor provenite din activele înghețate în SUA ar putea fi utilizate pentru reconstrucția teritoriilor afectate de luptele din Ucraina, după semnarea unui tratat de pace între cele două țări. Această opțiune se află de asemenea în discuție cu reprezentanți ai administrației americane.

În ceea ce privește activele rusești înghețate din SUA, banca centrală a raportat că aproximativ 11% din rezervele sale de 613 miliarde de dolari, aproximativ 67 de miliarde de dolari, sunt în active în dolari deținute la depozitari din SUA.

Estimările indică faptul că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei sunt înghețate de națiunile occidentale, majoritatea fiind în Europa. Grupul operativ REPO a estimat active înghețate în valoare de 280 de miliarde de dolari, dar un raport a arătat că doar 5 miliarde de dolari au fost identificate în SUA.

Rusia consideră că înghețarea activelor este ilegală

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că deblocarea activelor ar necesita acțiuni din partea autorităților americane, iar Rusia consideră înghețarea ilegală. Discuțiile privind cadrul juridic sunt necesare.

Banca centrală a Rusiei a dat în judecată Euroclear pentru daune de 230 de miliarde de dolari din cauza înghețării pe termen nelimitat.

Au fost discutate propuneri de utilizare a activelor înghețate pentru reconstrucția Ucrainei, inclusiv alocarea unei treimi pentru eforturile conduse de SUA și restul pentru un fond de investiții SUA-Rusia.

De ce ar da Vladimir Putin banii rusești pentru reconstrucția Ucrainei

Vladimir Putin ar încerca să negocieze dezghețarea activelor rusești nu doar pentru a finanța Consiliul pentru Pace al lui Trump, ci și pentru a reconstrui zonele pe care forțele ruse le-au avariat în invazia la scară largă a Rusiei.

Utilizarea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei ocupate de Rusia ar elibera efectiv fondurile înapoi Rusiei și ar compensa costurile cauzate de Rusia de invadarea din 2022.

Finanțarea pentru reconstrucția Ucrainei ocupate ar readuce acești bani în economia rusă și ar ajuta Rusia să integreze în continuare economia, societatea și infrastructura Ucrainei ocupate în sistemul central rusesc, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

MORE: Putin appears to be trying to negotiate the unfreezing of Russian assets not only to fund Trumps Board of Peace but also to rebuild the areas that Russian forces have damaged in Russias full-scale invasion. The use of frozen Russian assets to rebuild Russian-occupied… https://t.co/ZpTDZ9uHUq pic.twitter.com/6R1nqso4oa — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 23, 2026

Consiliul pentru pace a fost propus de Donald Trump în septembrie 2025, ca parte a unui plan de soluționare a războiului din Gaza.

Însă statutul acestuia prevede atribuții mult mai extinse, fiind considerat o alternativă la ONU, fără referire directă la conflictul din Gaza. Bloomberg notează că liderii din mai multe țări, inclusiv Putin, au fost invitați să se alăture, dar președintele rus încă nu a confirmat oficial participarea.

Statutul Consiliului impune o contribuție de un miliard de dolari pentru calitatea de membru permanent. Liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a acceptat deja invitația, conform The New York Times.

