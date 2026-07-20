Ce este steer-by-wire

Spre deosebire de sistemele tradiționale, unde mișcările volanului sunt transmise mecanic către roți, steer-by-wire elimină complet conexiunea fizică, relatează site-ul olandez de știri auto Racing.nl.

Mișcările șoferului sunt convertite în semnale electronice, care controlează motoarele electromecanice ale roților. Această tehnologie, folosită deja în aviație și industrie, aduce multiple avantaje pentru șoferi.

În comparație cu volanele clasice, Hypersquare oferă o manevrabilitate mai simplă, mai ales la viteze reduse, cum ar fi în timpul parcării sau la intersecții. Șoferii nu mai trebuie să rotească volanul atât de mult, ceea ce face experiența mai confortabilă, potrivit Peugeot.

Reinventing the wheel. Literally. The Hypersquare® in the #Peugeot Polygon Concept Car uses fully electronic Steer-by-Wire steering technology. Pure precision. Coming to production vehicles in 2027. Ready for it? #PeugeotPolygonConcept #LetTheFunBegin pic.twitter.com/L494oVZeBc — Peugeot (@Peugeot) April 2, 2026

Un alt beneficiu al sistemului Hypersquare este adaptabilitatea sa la viteza vehiculului

La viteze mici, volanul reacționează rapid și precis, facilitând manevrele complexe. Pe autostradă, la viteze mari, sistemul se stabilizează pentru a oferi mai multă siguranță și confort. Această flexibilitate poate revoluționa modul în care șoferii percep controlul vehiculului.

Un dezavantaj al eliminării legăturii mecanice este pierderea senzației naturale oferite de drum. Peugeot abordează această provocare prin integrarea senzorilor care colectează date în timp real despre suprafața drumului.

Aceste informații sunt traduse în feedback artificial, astfel încât șoferii să simtă schimbările de aderență, fără vibrațiile neplăcute ale drumurilor denivelate.

Pentru a evita problemele tehnice grave, cum ar fi pierderea completă a controlului volanului, Hypersquare include motoare duble și sisteme de rezervă.

Hypersquare se remarcă printr-un design neobișnuit

Pe lângă tehnologie, Hypersquare se remarcă printr-un design neobișnuit. Forma sa dreptunghiulară, cu patru găuri, îmbunătățește vizibilitatea șoferului asupra bordului și oferă mai mult spațiu pentru picioare. Acest aspect este ideal pentru șoferii care petrec multe ore în trafic.

În prezent, Peugeot testează sistemul Hypersquare pe un model e-2008 adaptat, iar primele rezultate sunt promițătoare. Conform Racing.nl, producătorul intenționează să introducă steer-by-wire în următoarea generație Peugeot 208, programată pentru anul 2027.

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