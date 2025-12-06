„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu adevărat pacea. Am convenit asupra următorilor pași și formatelor pentru discuțiile cu Statele Unite”, a declarat Volodimir Zelenski pe X.

Dl. Witkoff și dl Kushner au purtat două zile de discuții cu negociatorul Ucrainei, dl Rustem Umerov, la Miami săptămâna aceasta, discuții pe care ambele părți le-au numit „discuții constructive privind promovarea unei căi credibile către o pace durabilă și justă în Ucraina”.

Ive just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

Dl. Witkoff trebuia să-l informeze pe dl. Umerov despre întâlnirea sa de la Moscova din această săptămână cu președintele rus Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski a declarat că îl așteaptă pe Rustem Umerov să-i prezinte personal un raport detaliat la Kiev.

„Nu totul poate fi discutat la telefon, așa că trebuie să colaborăm îndeaproape cu echipele noastre la idei și propuneri”, a spus dl. Zelenski.

„Abordarea noastră este că totul trebuie să fie fezabil – fiecare măsură crucială pentru pace, securitate și reconstrucție.”

