Irîna Mudra (51 de ani) a fost destituită în baza unui decret semnat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Decretul, publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale a Ucrainei, nu explică motivul concedierii consilierei responsabile de supravegherea reformei judiciare.

Conform presei ucrainene, Irîna Mudra, fost viceministru al Justiției, și deputatul Vadîm Stolar au fost vizați miercuri de percheziții la domiciliile lor în cadrul operațiunii „Forrest Gump”.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specială Anticorupție (SAP) au anunțat mai devreme lansarea unei „operațiuni speciale de destructurare a unei organizații criminale care a acționat sub conducerea unui deputat și a unui fost deputat al Ucrainei, cu participarea unor funcționari de rang înalt ai Biroului Președintelui Ucrainei și a altor persoane”, precum șefi ai consiliilor de conducere și supraveghere ale unei bănci de stat, fiind vorba de Sense Bank.

The Kyiv Independent relatează că grupul respectiv este acuzat de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,35 milioane de dolari) plătite drept cauțiune pentru eliberarea fostului ministru al Energiei și al Justiției, Herman Halușcenko, suspect de corupție în cazul Energoatom.

Vadîm Stolar a confirmat perchezițiile efectuate de NABU la domiciliul său. „Nu pun niciun obstacol în calea muncii forțelor de ordine”, a dat asigurări el pe pagina sa de Facebook.

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