Ucraina se confruntă deja cu o lipsă de rachete PAC-3, furnizate de SUA, iar oficialii se tem că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea perturba și mai mult aprovizionarea, relatează The Independent.

„Am simțit un deficit serios înainte de război și există o mare probabilitate ca situația să se înrăutățească”, a declarat pentru Al Jazeera generalul-locotenent Ihor Romanenko, fost șef adjunct al Statului Major General al armatei ucrainene.

Întrebat cum intenționează Kievul să ajute Statele Unite și aliații săi din Golf să contracareze atacurile cu drone, Zelenski a spus că este prea devreme pentru a oferi detalii.

„Este prea devreme să spunem altceva în această etapă”, a declarat el, adăugând: „Cred că săptămâna viitoare, când experții vor fi la fața locului, vor evalua situația și vor ajuta”.

În războiul din Orient, Israelul a declarat că a lansat atacuri asupra Beirutului și Iranului, în timp ce Teheranul a anunțat lansări de rachete. Statele din Golf au raportat atacuri peste noapte, soldate cu zeci de răniți în Bahrain. În Arabia Saudită, un șaptelea membru al forțelor armate americane a murit din cauza rănilor suferite.



