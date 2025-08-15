Posibilă întâlnire Zelenski-Macron după summitul din Alaska

Acordul a venit în urma unui schimb de mesaje între cei doi lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin.

Palatul Elysee a descris dialogul dintre Macron și Zelenski ca fiind „strâns și constant”, fără a oferi însă detalii despre data sau locul întâlnirii ulterioare.

Zelenski a efectuat vizite în Germania și Marea Britanie pentru consultări cu aliații europeni.

În Germania, președintele ucrainean s-a întâlnit cu cancelarul Friedrich Merz și a participat la un apel video cu Trump și liderii europeni iar în Regatul Unit, Zelenski a avut discuții față în față cu premierul britanic Keir Starmer.

Summitul Trump-Putin din Alaska

Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.

Agenda include un mic dejun de lucru și negocieri în format tête-à-tête, acoperind subiecte precum Ucraina, securitatea globală și cooperarea economică.

Absența lui Zelenski de la summit a stârnit îngrijorări în Ucraina și Europa cu privire la posibilitatea unui acord între SUA și Rusia fără implicarea directă a Kievului.

Trump a descris întâlnirea ca o sesiune de „tatonare”, sugerând posibilitatea unei întâlniri trilaterale ulterioare cu Zelenski, în funcție de rezultate.