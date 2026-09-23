Rusia nu intenționează să facă vreo pauză în acțiunile sale militare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la scurt timp după ce Ucraina și SUA au adus în discuție posibilitatea unui armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

O manevră politică

Ministrul rus al afacerilor externe a reiterat poziția fermă a Kremlinului, subliniind că armata rusă își va continua operațiunile fără întrerupere, relatează AFP. În discursul său, Lavrov a acuzat statele europene că încearcă să obțină o suspendare temporară a ostilităților pentru a le oferi forțelor ucrainene timpul necesar reînarmării.

„Nu avem de gând să facem nicio pauză în operațiunea noastră militară specială”, a afirmat Serghei Lavrov, folosind sintagma oficială impusă de Moscova pentru a desemna invazia din Ucraina.

Oficialul rus a susținut că orice încercare de negociere a unei pauze în lupte este privită la Kremlin drept o manevră politică din partea statelor occidentale, menită să schimbe raportul de forțe de pe teren.

În discursul său, ministrul rus a lansat acuzații directe la adresa cancelariilor europene, susținând că diplomații occidentali nu urmăresc o pace durabilă, ci obținerea unui răgaz tactic. „Europa vrea să obțină o pauză pentru a o folosi la aprovizionarea Ucrainei cu arme”, a adăugat Serghei Lavrov în fața reprezentanților statelor membre ONU.

SUA și Ucraina doresc un armistițiu energetic

Declarațiile reprezentantului Moscovei vin la doar o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat deschis pentru suspendarea reciprocă a loviturilor asupra obiectivelor energetice, cu condiția ca Rusia să aplice aceeași măsură.

În paralel, în fața Adunării Generale a ONU, președintele american Donald Trump își exprimase optimismul cu privire la încheierea unui acord între cele două părți, susținând că o înțelegere ar putea fi atinsă mai devreme decât se preconizează.

Cu toate acestea, discursul lui Serghei Lavrov din cadrul Consiliului de Securitate confirmă că punctele de vedere ale celor două tabere rămân profund divergente. Moscova refuză să accepte orice armistițiu parțial, menținând o linie dură în cadrul negocierilor și al dezbaterilor internaționale de la New York.

Rusia a atacat Kievul

Rusia a atacat puternic Kievul, lovind miercuri dimineață infrastructura feroviară, depozite și benzinării, la doar câteva ore după întâlnirea de la New York dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Mai multe explozii s-au auzit la Kiev în urma atacului cu drone, iar coloane de fum s-au ridicat deasupra centrului orașului.