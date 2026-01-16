Întâlnire între Trump și Zelenski, la Davos

Volodimir Zelenski a anunţat totodată că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi un pachet de redresare economică postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Echipa de negociatori ucraineni speră să obţină clarificări din partea administrației Trump cu privire la poziţia Kremlinului faţă de eforturile diplomatice depuse de Statele Unite pentru a pune capăt războiului.

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat miercuri pentru Reuters că s-ar putea întâlni cu Volodimir Zelenski la Forumul Economic de la Davos, o întâlnire pe care președintele ucrainean a cerut-o public.

Trump mizează pe presiuni mai mari asupra lui Zelenski, nu asupra lui Putin

Președintele american l-a criticat din nou pe omologul său ucrainean și a susținut că ar fi un obstacol în calea păcii, o evaluare ce contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni. Dacă Ucraina, presată de administrația Trump, a acceptat numeroase compromisuri pentru pace, Moscova nu a dat dovadă de flexibilitate și și-a intensificat atacurile în pofida negocierilor.

Totuși, Donald Trump oscilează mereu între laude și frustrări față de liderul rus Vladimir Putin și tinde să-l critice pe Volodimir Zelenski, pe care-l consideră veriga mai slabă în negocierile lansate pentru a-și îndeplini promisiunea electorală precum că va pune capăt rapid războiului.

Zelenski semnalează că Putin nu vrea pacea

Președintele ucrainean a reiterat că regimul de la Moscova este cel care blochează eforturile de pace şi a dat ca ultim exemplu atacurile intensificate recent de armata rusă asupra sistemului energetic al Ucrainei.

„Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a subliniat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina şi-a finalizat partea de lucru la pachetul de redresare postbelică și garanțiile de securitate dorite, în special din partea SUA, pentru a nu mai permite o viitoare agresiune militară rusă.

Dronele și rachetele rusești distrug Ucraina

Joi, într-un discurs adresat ucrainenilor, Zelenski a dat asigurări că Ucraina, partea agresată de Rusia, îşi doreşte pacea. „Am discutat şi despre colaborarea diplomatică cu America – Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, a punctat șeful statului ucrainean, referindu-se la o conversaţie telefonică pe care a avut-o cu secretarul general al NATO Mark Rutte.

Președintele ucrainean a repetat că atacurile continue asupra obiectivelor energetice ale Ucrainei şi a altor ţinte demonstrează că Rusia nu doreşte pacea. „Tocmai rachetele ruseşti, Shahed-urile ruseşti şi încercarea Rusiei de a distruge Ucraina sunt dovezi clare că Rusia nu este deloc interesată de acorduri”, a conchis Volodimir Zelenski.

