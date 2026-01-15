Într-un interviu recent, Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar fi pregătit să pună capăt invaziei, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar manifesta mai multă reținere.

Relații tensionate

„Cred că el (Putin) este gata să facă o înțelgere”, a spus Trump despre liderul rus. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să ajungă la un acord”, a adăugat președintele american.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au reușit încă să rezolve cel mai mare conflict teritorial din Europa de după Al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns simplu: „Zelenski”.

Declarațiile sale indică o frustrare reînnoită față de liderul ucrainean. Relația dintre cei doi a fost de mult timp tensionată, deși în primul an al mandatului lui Trump interacțiunile par să se fi îmbunătățit.

De-a lungul timpului, Trump s-a arătat uneori mai dispus să creadă asigurările lui Putin decât pe cele ale liderilor aliați ai SUA, lucru care a stârnit nemulțumiri la Kiev, în capitalele europene și în rândul unor legislatori americani, inclusiv republicani.

În decembrie, Reuters relata că evaluările serviciilor de informații americane continuau să avertizeze că Putin nu a renunțat la obiectivele sale de a controla întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din Europa ce aparțineau fostului imperiu sovietic.

La acel moment, directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a contestat aceste concluzii.

Marți, Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski să accepte termenii lui Vladimir Putin sau va fi „distrus” de Rusia.

Negocieri concentrate pe garanții de securitate

După mai multe tentative eșuate, negocierile conduse de SUA s-au concentrat recent pe garanții de securitate pentru Ucraina după război, menite să prevină o nouă invazie rusă în cazul unui acord de pace.

În linii mari, negociatorii americani au făcut presiuni asupra Ucrainei să renunțe la regiunea Donbas din est, ca parte a unui eventual compromis cu Rusia.

Oficialii ucraineni au participat activ la discuțiile recente, conduse din partea SUA de trimisul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii oficiali europeni și-au exprimat însă îndoiala că Putin ar accepta condițiile negociate de Kiev, Washington și liderii europeni.

Întâlnirea de la Davos

Donald Trump a declarat pentru Reuters că nu știe nimic despre o posibilă vizită la Moscova a lui Witkoff și Kushner, despre care Bloomberg a relatat miercuri.

Întrebat dacă se va întâlni cu Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos săptămâna viitoare, Trump a răspuns afirmativ, dar a sugerat că nu există planuri clare: „Da, dacă va fi acolo. Eu voi fi acolo.”

Întrebat de ce crede că Zelenski ezită în negocieri, Trump nu a oferit explicații detaliate, limitându-se la a spune: „Cred că îi este greu să ajungă acolo.” De cealaltă parte, Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova, subliniind că, potrivit constituției Ucrainei, Kievul nu are dreptul să cedeze niciun teritoriu.