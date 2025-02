Premierul polonez Donald Tusk le-a dat asigurări ucrainenilor că „nu sunt singuri”, în contextul în care Donald Trump a sugerat că ar putea înceta sprijinul militar pentru Ucraina.

„Dragă @ZelenskiUa, dragi prieteni ucraineni, nu sunteți singuri”, a scris Tusk pe contul său de pe X la câteva minute după ce președintele Zelenski a părăsit Casa Albă.

Dear @ZelenskyyUa , dear Ukrainian friends, you are not alone.

Președintele francez Emmanuel Macron a insistat vineri că există „un agresor, Rusia” și un „popor agresat, Ucraina” și a cerut „respectarea celor care luptă de la început”.

„Există un agresor care este Rusia, există un popor atacat, care este Ucraina”, a declarat Macron pentru presă la Porto (Portugalia), unde încheie o vizită de stat.

„Cred că a fost bine să ajutăm Ucraina și să sancționăm Rusia în urmă cu trei ani și să continuăm să facem acest lucru”, a adăugat șeful statului francez.

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat la rândul lui alături de Ucraina. „Ucraina, Spania este cu tine”, a reacționat Sanchez pe X.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat la rândul ei că Rusia este partea agresoare. „Adevărul este simplu. Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul. Ucraina își apără libertatea și pe a noastră. Suntem alături de Ucraina”, a scris Sandu pe X.

The truth is simple.



Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor.



Ukraine defends its freedom—and ours.



We stand with Ukraine.