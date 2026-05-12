Voluntari, primul municipiu din Ilfov

Inițiativa legislativă îi aparține deputatului PSD Ioan Vulpescu, coleg de partid cu primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Dacă proiectul va fi adoptat, Voluntari ar deveni prima localitate din Ilfov cu rang de municipiu și ar putea deveni, simbolic, „capitala” județului.

Administrația locală susține că orașul îndeplinește deja toate criteriile necesare.

Voluntari vrea să devină primul municipiu din județul Ilfov

„Orașul Voluntari înregistrează aproximativ 50.000 de locuitori cu domiciliul stabil, însă populația rezidentă reală este estimată la aproximativ 100.000 de persoane”, spun reprezentanții primăriei, conform Buletin de București.

Potrivit acestora, noul statut ar facilita accesul la fonduri mai mari și ar crește eligibilitatea pentru proiecte importante de infrastructură și mobilitate urbană.

„Statutul de municipiu nu ar reprezenta o schimbare de fond, ci mai degrabă o recunoaștere juridică a unei realități deja existente”, au mai precizat oficialii.

Localnicii se tem de taxe mai mari

În Pipera, una dintre zonele cu cea mai rapidă dezvoltare din Voluntari, mulți locuitori spun însă că orașul nu este pregătit pentru statutul de municipiu.

„Or să crească taxele!”, spune un localnic care trăiește în zonă din 1981, potrivit Digi 24.

Acesta își amintește cum arăta localitatea în trecut: „Săracă. N-aveam străzi, n-aveam apă, n-aveam canal, n-aveam nimic”.

Chiar dacă recunoaște că orașul s-a dezvoltat, omul spune că sunt necesare investiții suplimentare în infrastructură și transport.

„Mai trebuie străzi mai mari și mijloace de transport mai dese pentru oraș”, afirmă acesta.

Alți locuitori consideră că schimbarea statutului ar trebui amânată până la rezolvarea problemelor legate de infrastructură și spații publice.

„Consider că trebuie să mai așteptăm în legătură cu municipiul. Mai trebuie lucrat la infrastructură și la informarea locuitorilor”, a spus un alt locuitor din Voluntari.

Există și oameni care reclamă probleme după fiecare ploaie puternică.

„Se înfundă canalizarea. Se înfundă toate. Se face baltă”, spune un alt localnic.

Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ

Deși proiectul este analizat în Parlament, Consiliul Economic și Social (CES) a emis deja un aviz nefavorabil. Instituția susține că argumentele prezentate nu justifică suficient schimbarea statutului administrativ.

În documentul oficial, CES atrage atenția că Voluntari nu are spital public, universitate sau instituții culturale importante și că localitatea funcționează în strânsă legătură cu Bucureștiul.

Consiliul mai susține că inițiativa nu explică beneficiile concrete pentru locuitori, „exceptând taxele mai mari datorate de cetățeni”.

Referendum pentru municipiu și „Sectorul 7”

Ideea transformării Voluntariului în municipiu nu este nouă.

În 2004, locuitorii au votat într-un referendum pentru schimbarea statutului administrativ, iar majoritatea covârșitoare s-a pronunțat în favoarea proiectului.

Mai târziu, în 2009, oamenii au votat și pentru anexarea localității la București, sub forma unui așa-numit „Sector 7”.

Primăria susține că toate aceste inițiative reflectă dezvoltarea accelerată a orașului și rolul tot mai important al Voluntariului în zona metropolitană a Capitalei.

