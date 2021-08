„România va avea 10.000 de cereri de azil din Afganistan, de patru ori mai mult decât acum”

LOGS Timișoara are în grijă în jur de 30 de migranți afgani, iar directorul asociației descrie, într-un interviu pentru Libertatea, trăirile lor după ultimele evenimente din țara lor natală.

„Sunt triști, sunt la pământ, sunt îngrijorați”, spune Flavius Ilioni-Loga.

Reporter: Cum vedeți dumneavoastră situația din Afganistan, ca lucrător social care lucrează cu migranții ?

Flavius Ilioni-Loga: E groaznic ce se întâmplă. Și noi am avut un weekend plin de stres. Mai ales când am văzut că a fost invadat Kabulul de talibani.

Cei cu care lucrăm noi și cărora le oferim asistență, avem vreo 30 de bărbați și femei, ne spun „Taliban no good”. Nu vorbesc foarte bine engleză, dar cât să înțelegem că ceea ce se întâmplă pentru ei este foarte alarmant.

Sunt triști, sunt la pământ, sunt îngrijorați. Am primit multe cereri de interviu cu ei din partea presei, dar nu vor să vorbească cu nimeni. Vă dați seama, le este și teamă.

Urmăresc pe TikTok mesaje, unii oameni din echipa noastră au aflat de persoane care au fost ucise acolo. E clar îngrijorător și nimeni nu cred că se aștepta să se întâmple atât de multe atât de repede. Erau previziuni care spuneau că Kabul ar putea să cadă în 90 de zile. De fapt, a căzut peste noapte.

Ce ne îngrijorează pe noi, ca stat în care s-a triplat numărul de cereri de azil, e că oamenii vor pleca în continuare și vor căuta siguranță. Iar noi trebuie să ne gândim în avans ce vom face.

– La ce să ne așteptăm noi, România?

– Va fi clar un nou exil de sute de mii de oameni care vor pleca. Am văzut ce s-a întâmplat pe aeroportul din Kabul, am văzut oameni agățați de avion. Oamenii încearcă să fugă, sunt îngroziți acum, după 20 de ani în care au învățat cum arată o democrație și cum arată drepturile femeilor. Sunt îngroziți că se vor întoarce în urmă cu 20 de ani.

– Dar România ar fi varianta mai ușoară sau mai bună pentru acești refugiați?

– 2020 a demonstrat asta. Numărul cererilor de azil s-a triplat față de 2019.

Avem, în total, peste 6.000 de cereri de azil, dacă nu mă înșel, până acum, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul lui 2021 vom avea un record, până la 10.000 de solicitări de azil doar din Afganistan, față de 2.000-3.000 din anii anteriori.

Evident că ruta se schimbă, dar România e pe această rută, fie că e destinație, fie că e tranzit.–

– De ce refuză țara noastră cererile de azil ale afganilor?

– Pentru că până acum câteva zile, Afganistan era considerată o țară sigură. Germania deporta afgani înapoi în Afganistan, după refuzul solicitărilor de azil. Acum deportările sunt suspendate.

Spre ce să se îndrepte oamenii? Spre ce siguranță? Țara intră înapoi în regim taliban, sub opresiune, sub lipsă de drepturi pentru femei, fără educație. Plus că mulți, mai ales afganii care au înțeles democrația, vor avea de suferit.