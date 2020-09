Vrei să te muți în Capitală? Uite cât costă o garsonieră în București: prețul mediu, cele mai scumpe și cele mai ieftine cartiere

Ce trebuie să știi înainte să te muți în Capitală (PULBICITATE)

După cum știi deja, cel mai mare oraș al țării se distinge prin viața sa culturală intensă (aici găsindu-se numeroase teatre, muzee și alte puncte de interes similare), dar și prin oportunitățile de distracție. Ceea ce-l face, însă, foarte atractiv pentru cei care nu sunt originari de aici este paleta extinsă de opțiuni disponibilă pe plan educațional: aici există mai multe universități, de stat (Universitatea din București sau Universitatea Politehnică), dar și particulare, fiecare cu mai multe facultăți. La aceasta se adaugă, desigur, dar și multiplele oportunități profesionale oferite absolvenților de facultate – dar nu numai. Acesta este, probabil, și motivul pentru care ai decis să vii aici.

Deși o asemenea mutare poate suscita o serie de temeri cu privire la majorarea costurilor tale de trai, trebuie să știi că Bucureștiul nu este cel mai „scump” oraș al țării. Doar în ceea ce privește prețurile apartamentelor, Clujul conduce detașat, cu o medie de 1.804 euro pe metru pătrat de suprafață utilă, la începutul lunii august. Spre comparație, suma medie solicitată de vânzătorii din Capitală se situa, în aceeași perioadă, la 1.376 de euro pe metru pătrat util. Asta ar însemna că, dacă ai vrea să cumperi o garsonieră de 30 de metri pătrați utili într-unul dintre cele două orașe, dacă ai alege capitala Transilvaniei ar trebui să scoți din buzunar aproape 13.000 de euro mai mult decât dacă ai veni în București.

Accesul la o gamă largă de oportunități educaționale este unul dintre marile puncte de atracție ale Bucureștiului

Prețurile garsonierelor din București, pe cartiere:

Desigur că, reprezentând doar medii la nivel de oraș, valorile de mai sus sunt doar orientative. Dacă ești interesat de achiziția unei locuințe în București, ai nevoie să știi care sunt prețurile practicate în diferite zone ale orașului, dar și specific pe segmentul de piață care te interesează – anume garsonierele. Iată, așadar, sumele medii solicitate pentru locuințele monocamerale din București, începând cu cele mai „ieftine” cartiere și terminând cu cele mai „scumpe”:

Cele mai ieftine cartiere:

În Militari, prețul solicitat pentru o garsonieră este 976 de euro, iar valoarea medie totală a unei locuințe ajunge la 31.000 de euro. În Ghencea, o asemenea unitate locativă se ridică la 997 de euro pe metru pătrat – sau la un total de 36.950 de euro (diferența fiind dată, desigur, de suprafața locuințelor). În Rahova, prețul mediu pe metru pătrat util se situează la 1.000 de euro pe metru pătrat, iar o locuință monocamerală are un preț unitar de 30.000 de euro. Și Giuleștiul se situează la un nivel mediu de 1.000 de euro pe metru pătrat util – însă o garsonieră costă, aici, 36.500 de euro. În Giurgiului, pe de altă parte, proprietarii de garsoniere solicită, în medie, 1.019 euro pe metru pătrat – ceea ce înseamnă că suma totală necesară pentru o asemenea achiziție ar fi 33.000 de euro.

Rahova este una dintre zonele în care pot fi găsite cele mai ieftine garsoniere

Cartiere cu preț mediu:

Printre zonele din București ce pot fi considerate ca încadrându-se într-un nivel mediu de preț pe acest segment de piață se numără Ferdinand, unde o unitate locativă monocamerală poate fi achiziționată cu 1.406 euro pe metru pătrat util – și, respectiv, cu un total de 43.000 de euro. În zona Parcul Carol, așteptările vânzătorilor ajung la 1.482 de euro pe metru pătrat util, față de un nivel de 53.000 de euro per unitate locativă. Tot cam atât costă și o garsonieră în zona Dristor-Vitan Vechi, anume 1.483 de euro pe metru pătrat util – ceea ce echivalează, însă, cu un preț total de 48.000 de euro. În zona Vitan Nou, pe de altă parte, valoarea de listare pentru o asemenea unitate locativă este 1.525 de euro pe metru pătrat – sau o medie de 59.000 de euro per ansamblu. În zona Ștefan cel Mare, o astfel de locuință ajunge la 1.569 de euro pe metru pătrat util – și, respectiv, la un total de 54.000 de euro.

Cartiere scumpe:

Dacă cele mai accesibile prețuri pentru achiziția unei garsoniere pot fi găsite în cartierele din jumătatea (și chiar extrema) sudică a Capitalei, cele mai mari prețuri sunt practicate, dimpotrivă, în arealul său de centru-nord – acestea fiind considerate și cele mai „bune” cartiere ale orașului. Astfel, în Herăstrău-Nordului o garsonieră ar costa 2.500 de euro pe metru pătrat util (ceea ce ar duce la un preț unitar mediu de 92.520 de euro). În Dorobanți-Floreasca, pretențiile vânzătorilor ajung la 2.026 de euro pe metru pătrat și, respectiv, la un total de 59.000 de euro per unitate locativă (destule garsoniere disponibile spre vânzare fiind amplasate, probabil, în blocuri mai vechi). În Aviației, valoarea medie de achiziție pentru o locuință monocamerală se cifrează la 1.934 de euro pe metru pătrat util, ceea ce echivalează cu un total de 75.000 de euro. În Kiseleff-Aviatorilor, prețurile ajung la 1.900 de euro pe metru pătrat (sau 74.000 de euro per unitate), iar în Victoriei-Romană-Universitate se ridică la 1.887 de euro pe metru pătrat (sau 58.000 de euro per unitate).

Concluzii

Acum, că ai aflat cam cât ar costa, mai exact, o garsonieră, în funcție de diferitele cartiere din București, probabil că ai o idee destul de bună despre ce ți-ar permite bugetul pe care îl ai la dispoziție.

