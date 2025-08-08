Prognoza meteo pentru săptămâna 11-18 august 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru săptămâna 18-25 august 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Prognoza meteo pentru săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru săptămâna 1-8 septembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

„Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs”, se arată în prognoza meteo ANM.

