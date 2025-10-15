Vremea de mâine, 16 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada joi, 16 octombrie 2025, ora 09:00 – vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00, vremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, îndeosebi dimineață și noaptea în nordul și centrul țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe, ziua în regiunile sudice și la munte. La altitudini mari vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime mai ridicate față de ziua precedentă, îndeosebi în regiunile sudice, vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10-12 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață, iar cu precădere în nord și centru se va produce brumă.

Cum va fi vremea mâine, 16 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul joi, 16 octombrie 2025, ora 09:00 – vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00, vremea va fi în general frumoasă.

Cerul va fi variabil cu unele înnorări în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă ușor mai ridicată față de ziua precedentă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 4-6 grade.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE