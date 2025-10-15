Vremea de mâine, 16 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada joi, 16 octombrie 2025, ora 09:00 – vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00, vremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, îndeosebi dimineață și noaptea în nordul și centrul țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe, ziua în regiunile sudice și la munte. La altitudini mari vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime mai ridicate față de ziua precedentă, îndeosebi în regiunile sudice, vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10-12 grade pe litoral.

Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață, iar cu precădere în nord și centru se va produce brumă.

Cum va fi vremea mâine, 16 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul joi, 16 octombrie 2025, ora 09:00 – vineri, 17 octombrie 2025, ora 09:00, vremea va fi în general frumoasă.

Cerul va fi variabil cu unele înnorări în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă ușor mai ridicată față de ziua precedentă va fi de 16-17 grade, iar cea minimă de 4-6 grade.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Unica.ro
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.RO
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.RO
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Știri România 13:39
Casa negustorului Dimitrie Petrescu a fost cumpărată cu 1,7 milioane de euro. Care sunt planurile cu clădirea istorică
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele” 
Știri România 13:34
Diana Buzoianu, în control la Sinteşti: „Cei care ne otrăvesc de ani de zile trebuie să suporte consecințele” 
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
Fanatik.ro
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni!
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Asia Express 15 octombrie 2025. O cerere în căsătorie neașteptată surprinde pe toată lumea
Stiri Mondene 15:00
Asia Express 15 octombrie 2025. O cerere în căsătorie neașteptată surprinde pe toată lumea
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Stiri Mondene 14:45
Reacția unui prezentator de la Euronews când s-a trezit cu Nadia Comăneci în direct peste el: „Ultimul lucru pe care îl fac”
Parteneri
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
TVMania.ro
Emily Burghelea, mărturii emoționante despre nașterea fulger a celui de-al treilea copil: „Am fost la un pas să nasc în lift”
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
ObservatorNews.ro
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.ro
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Parteneri
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Mediafax.ro
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Doliu în lumea bisericească! Părintele Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
BREAKING NEWS! A MURIT preotul Ciprian Necula!
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A MURIT preotul Ciprian Necula!

Politic

PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei. Kelemen Hunor: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european de 50 de milioane de euro sprijină startup-urile ucrainene
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”
Spotmedia.ro
Elevii se tem că inteligența artificială le afectează capacitatea de a învăța. Unul din patru adolescenți spune că AI „face totul prea ușor”