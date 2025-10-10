Vremea de mâine, 11 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada sâmbătă, 11 octombrie 2025, ora 09:00 – duminică, 12 octombrie 2025, ora 09:00, vremea va fi normală termic în sud și vest, dar rece pentru această perioadă în celelalte regiuni.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe local la munte, precum și în nordul și centrul teritoriului și izolat în rest. La altitudini mari vor fi precipitații mixte.

Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze mai mari în sud-vest, centru și nord-est (55-60 km/h), dar și pe crestele montane (peste 70-80 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 12 grade. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață.

Cum va fi vremea mâine, 11 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul sâmbătă, 11 octombrie 2025, ora 09:00 – duminică, 12 octombrie 2025, ora 09:00, vremea va fi normală termic.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar cea minimă de 7-10 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

Recomandări Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi una geroasă, cu multă zăpadă în România și în mare parte din Europa, din cauza unor factori extrem de importanți care vor schimba vremea și care vor aduce temperaturi foarte mici.