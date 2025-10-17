Vremea de mâine, 18 octombrie 2025, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00 – duminică, 19 octombrie 2025, ora 09:00, cerul va avea înnorări și temporar va ploua în general slab, în regiunile nordice, centrale și sudice și pe arii mai restrânse în rest.

Noaptea, nebulozitatea va persista îndeosebi în centru și sud-est unde local va continua să plouă, iar în rest cerul va fi variabil.

La munte vor fi ploi, iar la altitudini în general de peste 1500 m, ziua vor fi precipitații mixte, iar noaptea ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, iar pe alocuri și temporar îndeosebi spre seară și noaptea și în restul teritoriului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar cele minime se vor situa în general între 1 și 10 grade.

Cum va fi vremea mâine, 18 octombrie 2025, în București

În București, în intervalul sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 09:00 – duminică, 19 octombrie 2025, ora 09:00, valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară.

Înnorările vor persista pe parcursul zilei, temporar va mai ploua slab, dar seara și noaptea cerul se va degaja treptat.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 16 grade, iar cea minimă va fi de 6-8 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 20 octombrie – 16 noiembrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, astfel că vremea va fi caldă.

Cum va fi vremea în perioada 27 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cum va fi vremea în săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Urmărește cel mai nou VIDEO

