Vulcanul se afla sub monitorizarea oficialilor, iar prima erupție a avut loc vineri dimineață. Coloana de cenușă a ajuns la opt kilometri înălțime. A urmat o altă erupție, de o intensitate mai scăzută.

Imaginile postate pe rețelele de socializare au arătat coloane uriașe de gaz și materie vulcanică îndreptându-se spre cer, deasupra vulcanului, iar în zonele înconjurătoare au fost raportate căderi abundente de cenușă.

