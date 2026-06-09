Descoperirea a fost posibilă în septembrie 2023, când un exemplar a fost observat pe insula Cozumel din Marea Caraibilor, în apropierea Peninsulei Yucatan din Mexic. Deși fotografiile au avut loc în toamna anului 2023, comunitatea științifică internațională a păstrat discreția pentru a valida descoperirea. Studiul oficial, însoțit de fotografiile realizate de Rafael Chacón, a fost publicat abia în mai 2026 în prestigioasa revistă științifică Neotropical Biology and Conservation.

Această vulpe unică, considerată mult timp dispărută, era cunoscută până acum doar prin rămășițe fosilizate descoperite în ruinele templelor civilizației maya. Ultima mențiune indirectă a speciei data din 2001, ceea ce a alimentat temerile specialiștilor privind extincția sa.

Rafael Chacón, directorul Fundației Parcurilor și Muzeelor din Cozumel, a coordonat echipa care a reușit să captureze temporar un exemplar adult mascul, permițând astfel realizarea unor fotografii istorice.

După câteva zile de observație, vulpea a fost eliberată într-o zonă mai sigură a insulei, departe de drumurile circulate. Ea a fost eliberată în Rezervația de Stat Laguna Colombia, o arie naturală protejată sălbatică, situată în Parcul Ecoturistic Punta Sur din sudul insulei Cozumel, din Mexic. Cercetătorii avertizează că descoperirea nu înseamnă că specia este salvată, populația fiind în continuare critic amenințată și extrem de redusă.

Potrivit cercetătorilor, această specie s-a separat de ruda sa cea mai apropiată, vulpea cenușie din America de Nord, în urmă cu 5.000 și 13.000 de ani. Vulpea Cozumel nu a fost încă descrisă oficial în literatura științifică.

Insula Cozumel este un fenomen natural unic, găzduind trei specii de prădători pitici: vulpea, ratonul pitic și coati pitic. Cauzele acestei concentrații de endemisme rămân încă un mister.